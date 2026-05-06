Um caminhão-baú de grande porte ficou preso no viaduto Engenheiro José Ferraz de Camargo, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, na noite de terça-feira, 5, após tentar atravessar o local e atingir a estrutura.

Veículo ficou travado no viaduto

O caminhão seguia pela pista da esquerda da via, na altura da Âncora Consórcios, no sentido oposto da avenida, em direção ao posto Galo Branco.

O motorista conseguiu passar com a cabine, mas o baú ficou preso ao atingir o viaduto localizado na rua Batatais.

Manobra causou danos