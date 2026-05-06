06 de maio de 2026
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TRANSTORNOS

Caminhão fica preso em viaduto da avenida Antônio Barbosa Filho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Caminhão preso no viaduto 'Engenheiro José Ferraz de Camargo', da rua Batatais
Caminhão preso no viaduto 'Engenheiro José Ferraz de Camargo', da rua Batatais

Um caminhão-baú de grande porte ficou preso no viaduto Engenheiro José Ferraz de Camargo, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, na noite de terça-feira, 5, após tentar atravessar o local e atingir a estrutura.

Veículo ficou travado no viaduto

O caminhão seguia pela pista da esquerda da via, na altura da Âncora Consórcios, no sentido oposto da avenida, em direção ao posto Galo Branco.

O motorista conseguiu passar com a cabine, mas o baú ficou preso ao atingir o viaduto localizado na rua Batatais.

Manobra causou danos

Para sair do local, o condutor precisou dar ré. Durante a manobra, parte da estrutura do viaduto foi danificada, com queda de pedaços de concreto na pista.

Apesar do ocorrido, o trânsito não precisou ser totalmente interditado, já que o veículo permaneceu no canto esquerdo, permitindo a passagem de outros carros pela faixa da direita.

Sem feridos

Não houve registro de feridos. O caminhão foi retirado ainda na noite de terça-feira, e o tráfego foi totalmente liberado.

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