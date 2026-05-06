Um caminhão-baú de grande porte ficou preso no viaduto Engenheiro José Ferraz de Camargo, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, na noite de terça-feira, 5, após tentar atravessar o local e atingir a estrutura.
Veículo ficou travado no viaduto
O caminhão seguia pela pista da esquerda da via, na altura da Âncora Consórcios, no sentido oposto da avenida, em direção ao posto Galo Branco.
O motorista conseguiu passar com a cabine, mas o baú ficou preso ao atingir o viaduto localizado na rua Batatais.
Manobra causou danos
Para sair do local, o condutor precisou dar ré. Durante a manobra, parte da estrutura do viaduto foi danificada, com queda de pedaços de concreto na pista.
Apesar do ocorrido, o trânsito não precisou ser totalmente interditado, já que o veículo permaneceu no canto esquerdo, permitindo a passagem de outros carros pela faixa da direita.
Sem feridos
Não houve registro de feridos. O caminhão foi retirado ainda na noite de terça-feira, e o tráfego foi totalmente liberado.
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