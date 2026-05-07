A Prefeitura de Franca realiza no dia 27 de maio a 5ª edição do programa Exporta Franca, iniciativa voltada ao incentivo da internacionalização de produtos de empresas locais. O evento acontece a partir das 8h, no anfiteatro do Ciesp, em parceria com a InvestSP.

A agenda contará com apresentação de programas de exportação para micro e pequenas empresas, além de capacitações e painéis sobre mercados internacionais e oportunidades de negócios.

Representantes de câmaras comerciais de países como Peru, Canadá, Croácia, Chile e Colômbia devem participar das atividades.