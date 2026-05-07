A Prefeitura de Franca realiza no dia 27 de maio a 5ª edição do programa Exporta Franca, iniciativa voltada ao incentivo da internacionalização de produtos de empresas locais. O evento acontece a partir das 8h, no anfiteatro do Ciesp, em parceria com a InvestSP.
A agenda contará com apresentação de programas de exportação para micro e pequenas empresas, além de capacitações e painéis sobre mercados internacionais e oportunidades de negócios.
Representantes de câmaras comerciais de países como Peru, Canadá, Croácia, Chile e Colômbia devem participar das atividades.
Também estão previstas rodadas de conversa e atendimentos individualizados para empresários interessados em expandir operações para o mercado externo.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.
Parcerias e fortalecimento econômico
O evento tem apoio do Sebrae, Acif, Assintecal, Cocapec, Senai e Sindifranca.
Criado em 2021, o programa busca ampliar a presença de empresas francanas no comércio internacional.
Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa do Prado, a proposta é fortalecer o potencial exportador da cidade e criar soluções práticas para impulsionar negócios locais. “Franca tem condições de crescimento e acreditamos no potencial exportador da cidade. Por isso, temos buscado soluções práticas e de retorno rápido para o desenvolvimento de novos e dos tradicionais negócios em Franca”, disse.
A gerente de competitividade dos municípios da InvestSP, Elisabete Donato, afirmou que as exportações paulistas têm papel relevante na economia e destacou os programas de capacitação e a rede de escritórios internacionais oferecidos pela agência.
Local do evento
O encontro será realizado na sede do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), na rua Marco Aurélio de Luca, 2.240, no Parque Progresso, em Franca.
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