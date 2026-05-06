O descarte irregular de medicamentos e resíduos potencialmente hospitalares foi registrado na esquina das ruas Homero Pacheco Alves e Jorge Cheade, nas proximidades do City Posto, em Franca, até a tarde desta quarta-feira, 6. No local, caixas e cartelas de remédios foram encontradas espalhadas na calçada, sem qualquer tipo de acondicionamento adequado.

Imagens mostram diversos medicamentos, alguns ainda com comprimidos, incluindo itens de uso gástrico, antivirais, antieméticos e outros de prescrição. Entre os produtos identificados estão Esogastro IBP, Sucralfim (sucralfato), Meclin JET, Penvir, Rimonorm e Restitue.

Além dos remédios, havia uma seringa e luva entre os itens descartados. Esse tipo de material é considerado de risco, especialmente por envolver itens perfurocortantes, que podem causar acidentes e transmitir doenças ao entrarem em contato com pessoas ou animais.