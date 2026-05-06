O descarte irregular de medicamentos e resíduos potencialmente hospitalares foi registrado na esquina das ruas Homero Pacheco Alves e Jorge Cheade, nas proximidades do City Posto, em Franca, até a tarde desta quarta-feira, 6. No local, caixas e cartelas de remédios foram encontradas espalhadas na calçada, sem qualquer tipo de acondicionamento adequado.
Imagens mostram diversos medicamentos, alguns ainda com comprimidos, incluindo itens de uso gástrico, antivirais, antieméticos e outros de prescrição. Entre os produtos identificados estão Esogastro IBP, Sucralfim (sucralfato), Meclin JET, Penvir, Rimonorm e Restitue.
Além dos remédios, havia uma seringa e luva entre os itens descartados. Esse tipo de material é considerado de risco, especialmente por envolver itens perfurocortantes, que podem causar acidentes e transmitir doenças ao entrarem em contato com pessoas ou animais.
Segundo relato, os resíduos permaneceram expostos no local ao longo do dia, ampliando o risco de contaminação e acidentes.
Orientação e riscos
A recomendação é que medicamentos vencidos ou em desuso sejam descartados corretamente em pontos de coleta, como farmácias e unidades de saúde, evitando danos ao meio ambiente e à população.
O que diz a Vigilância Sanitária?
A Prefeitura informou, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, que uma equipe será enviada ao local para verificar a situação. O órgão destacou que todas as denúncias de descarte irregular de resíduos de saúde são apuradas e, caso o responsável seja identificado, ele é autuado conforme a legislação vigente.
Ainda segundo a administração municipal, estabelecimentos de saúde são obrigados a comprovar o recolhimento e o descarte adequado desse tipo de material.
O município também reforçou que medicamentos vencidos ou em desuso podem ser entregues em farmácias privadas e nas Unidades Básicas de Saúde, que realizam a destinação correta por meio da logística reversa.
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