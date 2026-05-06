Morreu nesta quarta-feira, 6, em Franca, a professora doutora Victalina Maria Pereira Di Gianni, aos 89 anos. Reconhecida por sua atuação marcante no Serviço Social, na educação e em ações comunitárias, ela deixa um legado voltado à promoção da dignidade humana, especialmente junto a crianças, adolescentes e idosos.

Victalina morreu de causas naturais. Não foram divulgados horários e locais de velório e sepultamento.

Trajetória

Nascida em Franca, em 3 de dezembro de 1936, Victalina iniciou a trajetória profissional como professora, atuando como substituta na escola rural do Bom Jardim. Posteriormente, ingressou no Serviço Social, área em que se formou pela Pontifícia Universidade Católica, onde também concluiu o mestrado e o doutorado.