Morreu nesta quarta-feira, 6, em Franca, a professora doutora Victalina Maria Pereira Di Gianni, aos 89 anos. Reconhecida por sua atuação marcante no Serviço Social, na educação e em ações comunitárias, ela deixa um legado voltado à promoção da dignidade humana, especialmente junto a crianças, adolescentes e idosos.
Victalina morreu de causas naturais. Não foram divulgados horários e locais de velório e sepultamento.
Trajetória
Nascida em Franca, em 3 de dezembro de 1936, Victalina iniciou a trajetória profissional como professora, atuando como substituta na escola rural do Bom Jardim. Posteriormente, ingressou no Serviço Social, área em que se formou pela Pontifícia Universidade Católica, onde também concluiu o mestrado e o doutorado.
Ainda durante a graduação, passou a atuar no serviço público estadual. Foi casada com Giovanni Di Gianni, falecido em 2011, com quem teve quatro filhos: Ângela Cristina, Tércio, Ana Lúcia e Luiggi.
Atuação na Unesp
Com a criação da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 1976, a partir da unificação dos Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo, Victalina teve papel importante na implantação do curso de Serviço Social em Franca. Ela coordenou o processo de criação do curso e, posteriormente, integrou o corpo docente da instituição, onde também atuou como coordenadora do setor de estágio até a aposentadoria compulsória, em 2006.
Atuação social e comunitária
Paralelamente à carreira acadêmica, manteve forte atuação na área social. Trabalhou na Secretaria de Promoção Social do Estado e contribuiu para a estruturação da assistência social da Diocese de Franca.
Foi uma das principais articuladoras da criação da Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, da qual foi a primeira presidente. Também participou da organização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo presidido o CMDCA de Franca e integrado o Fórum da Criança e do Adolescente do município.
Ao longo da carreira, ministrou palestras, cursos e treinamentos na área de assistência social, com foco na formação de lideranças.
Atuação com idosos
Com o avanço dos estudos, passou a se dedicar também à temática do envelhecimento. Fundou a Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) no campus da Unesp de Franca e contribuiu para o fortalecimento de políticas e serviços voltados à população idosa. Também esteve entre as idealizadoras da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Franca.
Na universidade, instituiu ainda a UAI (Unidade de Atendimento ao Idoso), posteriormente vinculada à Pastoral do Menor, Família e Idoso, onde atuou voluntariamente na coordenação de atividades desenvolvidas na Paróquia São Sebastião, no bairro Estação.
Homenagem
A Pastoral do Menor postou uma homenagem à professora. Veja:
"Hoje nos despedimos com profunda tristeza da Professora/Doutora Victalina Maria Pereira Di Gianni, uma mulher que marcou para sempre a história da Pastoral do Menor de Franca.
Fundadora, exemplo de dedicação e compromisso com a vida, Victalina foi presença firme e sensível na construção de tudo aquilo que somos hoje. Sua missão sempre foi clara: cuidar, acolher e transformar realidades, especialmente das crianças e adolescentes mais vulneráveis.
Seu legado permanece vivo em cada atendimento, em cada sorriso reconstruído e em cada história que ganhou um novo caminho graças ao seu trabalho incansável.
Neste momento de dor, nos unimos em oração e gratidão. Obrigado, Victalina, por ter acreditado, por ter lutado e por ter feito tanto por tantos.
Seguiremos honrando sua história e mantendo viva a sua missão.
Descanse em paz."
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