O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Mogi das Cruzes por 95 a 93, na terça-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, no jogo 1 das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Após a partida, nesta quarta-feira, 6, o técnico Helinho Garcia afirmou que a equipe precisa corrigir erros para buscar a reação fora de casa.
A partida foi equilibrada, mas o time francano não conseguiu sustentar a vantagem construída ao longo do confronto. O Franca terminou o primeiro tempo vencendo por 48 a 41, com sete pontos de frente.
No entanto, o Mogi reagiu na segunda etapa e conseguiu a virada. “Foi um jogo muito pegado. Abrimos 7 ou 9 pontos em 4 ou 5 momentos, mas em um confronto equilibrado entre duas equipes de bom nível técnico isso não faz tanta diferença”, avaliou Helinho.
Ajustes necessários
Mesmo com o melhor ataque da competição, com média de 90,7 pontos por jogo, o Franca sofreu 95 pontos diante da equipe que tem a melhor defesa do campeonato.
Para o treinador, o desempenho do adversário também pesou no resultado. “O Mogi fez uma partida muito boa. Independentemente disso, temos que corrigir erros importantes e melhorar o que ainda dá para ajustar para buscar a primeira vitória em Mogi”, completou.
Próximos jogos
A série segue agora para Mogi das Cruzes, onde serão disputados os jogos 2 e 3 do playoff, no ginásio Hugo Ramos. As partidas estão marcadas para sexta-feira, 8, às 20h45, e domingo, 10, às 11h.
Se necessário, os dois últimos confrontos voltam a ser realizados em Franca, nos dias 13 e 15 de maio.
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Comentários
3 Comentários
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Cesar 18 horas atrásFelicio nao dá, pelo amor de deus. Jogador experiente que já passou pela NBA nao consegue jogar aqui. Não sei o que acontece com ele, se é parte fisica, psicologica ou técnica. Ou é todos rs... precisamos de um pivô 5 urgente
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Mauricio Fico 24 horas atráspois é helinho,é so não colocar o FELICIO PRA JOGAR,porque esse cara é muito grosso,e quando entra affunda o time,tem que ficar tbem de olho no benett que não esta jogando nada tbem,e colocar mais o RODRIQUES PRA JOGAR QUE QDO ENTRA MELHORA BEM O TIME,
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ETORE SPIRLANDELLI NETTO 1 dia atrasBoa noite Infelizmente essa formação de time que se apresenta deixa muito a desejar, muitos erros e visivelmente falta de vontade ao jogar, perdemos do boca Júnior por falta de acertos e um desânimo visível dos jogadores, agora perdemos paravo Mogi em casa, errando arremessos um atrás do outro e permitindo cestas sem bloqueios, time precisa trocar algumas peças pois o basquete como qualquer esportes não sobrevive sem renovação, somos gratos pelo que nos deu mas devemos renovar. Algumas peças novas não geraram o que se esperavam, vamos ao mercado e trazer jogadores que se identifiquem com nossa cidade.