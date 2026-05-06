O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Mogi das Cruzes por 95 a 93, na terça-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, no jogo 1 das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Após a partida, nesta quarta-feira, 6, o técnico Helinho Garcia afirmou que a equipe precisa corrigir erros para buscar a reação fora de casa.

A partida foi equilibrada, mas o time francano não conseguiu sustentar a vantagem construída ao longo do confronto. O Franca terminou o primeiro tempo vencendo por 48 a 41, com sete pontos de frente.

No entanto, o Mogi reagiu na segunda etapa e conseguiu a virada. “Foi um jogo muito pegado. Abrimos 7 ou 9 pontos em 4 ou 5 momentos, mas em um confronto equilibrado entre duas equipes de bom nível técnico isso não faz tanta diferença”, avaliou Helinho.

Ajustes necessários