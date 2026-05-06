A Prefeitura de Franca publicou nessa terça-feira, 5, no Diário Oficial do Município, os resultados das avaliações da segunda fase dos concursos públicos em andamento, incluindo entrevistas, provas práticas e testes físicos.

Foram disponibilizados os editais com os resultados das entrevistas de heteroidentificação dos Concursos 01 e 02.

Também foram divulgadas as notas do Concurso 03, que incluem prova de títulos para o cargo de orientador educacional, prova prática para servente de merendeira e teste de aptidão física para agente de defesa civil.