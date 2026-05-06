A Prefeitura de Franca publicou nessa terça-feira, 5, no Diário Oficial do Município, os resultados das avaliações da segunda fase dos concursos públicos em andamento, incluindo entrevistas, provas práticas e testes físicos.
Foram disponibilizados os editais com os resultados das entrevistas de heteroidentificação dos Concursos 01 e 02.
Também foram divulgadas as notas do Concurso 03, que incluem prova de títulos para o cargo de orientador educacional, prova prática para servente de merendeira e teste de aptidão física para agente de defesa civil.
Os documentos podem ser consultados no site oficial da Prefeitura.
Prazo para recursos
Candidatos que desejarem contestar os resultados podem apresentar recurso nos dias 6 e 7 de maio, até as 18h, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), na área destinada a recursos, com preenchimento de formulário online.
Próximas datas
O cronograma das próximas etapas já foi definido. No dia 15 de maio será publicada a decisão dos recursos referentes às provas práticas e ao teste físico do Concurso 03.
Já no dia 1º de junho serão divulgadas as análises dos recursos e a classificação parcial dos Concursos 01 e 02.
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