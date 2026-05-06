Uma loja de produtos eletrônicos na rua General Teles, no bairro Estação, em Franca, foi invadida por criminosos em duas madrugadas consecutivas, terça e quarta-feira, 6, causando prejuízo superior a R$ 10 mil, segundo o proprietário.
Ação repetida em sequência
De acordo com o comerciante Eder Mendonça Cintra, o estabelecimento foi alvo de invasões nas madrugadas dos dois dias. Pouco antes, uma loja vizinha também havia sido furtada.
“Entraram na loja ao lado, aí na madrugada de terça entraram aqui, e na madrugada de quarta-feira, voltaram de novo”, relatou.
Invasão pelo telhado
Segundo o empresário, o ladrão acessou o imóvel pelo telhado. Ele escalou o muro lateral, quebrou telhas e entrou pelo forro do estabelecimento.
Do local, foram levados cerca de 80 metros de fios e cabos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens já foram encaminhadas para análise da polícia.
Além dos itens furtados, o comerciante relata que os danos estruturais agravaram o prejuízo. A loja permaneceu fechada por dois dias, sem condições de funcionamento.
“Não é só o prejuízo dos itens levados, mas também os dias sem trabalhar”, afirmou.
Indignação e cobrança
O caso gerou revolta entre comerciantes da região, que relatam aumento da sensação de insegurança.
“Até quando? Além do prejuízo e dos danos, ninguém foi preso”, disse o proprietário.
Ele também questiona o destino dos materiais furtados, apontando a comercialização em ferros-velhos e depósitos de sucata.
“Eles roubam para vender. Quem compra? A fiscalização nesses locais precisa ser mais rigorosa”, criticou.
Até o momento, não há registro de prisões, e o caso segue sob investigação.
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