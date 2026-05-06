Uma loja de produtos eletrônicos na rua General Teles, no bairro Estação, em Franca, foi invadida por criminosos em duas madrugadas consecutivas, terça e quarta-feira, 6, causando prejuízo superior a R$ 10 mil, segundo o proprietário.

Ação repetida em sequência

De acordo com o comerciante Eder Mendonça Cintra, o estabelecimento foi alvo de invasões nas madrugadas dos dois dias. Pouco antes, uma loja vizinha também havia sido furtada.

“Entraram na loja ao lado, aí na madrugada de terça entraram aqui, e na madrugada de quarta-feira, voltaram de novo”, relatou.

Invasão pelo telhado