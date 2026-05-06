Os serviços de tapa-buracos seguem em andamento em diferentes regiões de Franca. Nessa terça-feira, 5, equipes da Prefeitura realizaram reparos em bairros e avenidas com desgaste no pavimento, além de serviços de sinalização viária em pontos da cidade.

O cronograma de manutenção contemplou bairros como Jardim Consolação, Distrito Industrial Antônio Della Torre, Recreio Campo Belo, São Miguel, Jardim Portinari, Centro, Jardim Integração, Jardim Maria Rosa, Jardim do Éden e Jardim Noêmia.

As equipes também atuaram em vias de grande fluxo de veículos, entre elas as avenidas Marginal Cândido Portinari e Dr. Ismael Alonso y Alonso, que apresentavam danos no asfalto.

Sinalização e obras