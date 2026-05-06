Os serviços de tapa-buracos seguem em andamento em diferentes regiões de Franca. Nessa terça-feira, 5, equipes da Prefeitura realizaram reparos em bairros e avenidas com desgaste no pavimento, além de serviços de sinalização viária em pontos da cidade.
O cronograma de manutenção contemplou bairros como Jardim Consolação, Distrito Industrial Antônio Della Torre, Recreio Campo Belo, São Miguel, Jardim Portinari, Centro, Jardim Integração, Jardim Maria Rosa, Jardim do Éden e Jardim Noêmia.
As equipes também atuaram em vias de grande fluxo de veículos, entre elas as avenidas Marginal Cândido Portinari e Dr. Ismael Alonso y Alonso, que apresentavam danos no asfalto.
Sinalização e obras
Paralelamente aos reparos no pavimento, equipes trabalharam na sinalização de trânsito. No Jardim Consolação, as intervenções estão ligadas às obras realizadas no Córrego dos Bagres.
Já no bairro Cidade Nova, foram executados serviços de pintura viária e instalação de placas de sinalização.
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