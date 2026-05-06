Franscisnei Suave, de 47 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira, 7, a partir das 9h, no Fórum de Franca. Ele responde por tentativa de feminicídio após atear fogo na ex-mulher, Samara Elias, de 28 anos, em dezembro de 2024.
Ataque ocorreu na zona norte
O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, nas proximidades de um posto de combustíveis no Jardim Paineiras, na região norte da cidade.
Segundo as informações apuradas, o acusado teria utilizado um galão com álcool para atingir a vítima e, em seguida, provocado o incêndio.
Após o ataque, ele fugiu do local. Samara sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo, mas sobreviveu.
Na ocasião, a Polícia Militar informou que o casal seria usuário de drogas e que houve uma discussão momentos antes do crime.
Prisão após três meses
Franscisnei foi localizado e preso no dia 4 de março de 2025, cerca de três meses após o crime, em uma área de mata no bairro Moreira Júnior, também na zona norte.
De acordo com a polícia, ele tentou se passar pelo irmão no momento da abordagem, mas acabou identificado. Considerado foragido até então, tinha um mandado de prisão em aberto e passou a ficar à disposição da Justiça.
Possível pena
Se condenado, o réu pode cumprir pena de até 40 anos de reclusão. A tentativa de feminicídio é caracterizada quando há intenção de matar uma mulher por razões de gênero, como em contextos de violência doméstica.
Leia mais:
Homem que colocou fogo na companheira é preso em Franca
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.