06 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CASO SAMARA

Ex que colocou fogo em mulher será julgado nesta quinta em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Câmera de segurança registrou momento em que Samara teve o corpo queimado por ex-marido
Câmera de segurança registrou momento em que Samara teve o corpo queimado por ex-marido

Franscisnei Suave, de 47 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira, 7, a partir das 9h, no Fórum de Franca. Ele responde por tentativa de feminicídio após atear fogo na ex-mulher, Samara Elias, de 28 anos, em dezembro de 2024.

Ataque ocorreu na zona norte

O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, nas proximidades de um posto de combustíveis no Jardim Paineiras, na região norte da cidade.

Segundo as informações apuradas, o acusado teria utilizado um galão com álcool para atingir a vítima e, em seguida, provocado o incêndio.

Após o ataque, ele fugiu do local. Samara sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo, mas sobreviveu.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que o casal seria usuário de drogas e que houve uma discussão momentos antes do crime.

Prisão após três meses

Franscisnei foi localizado e preso no dia 4 de março de 2025, cerca de três meses após o crime, em uma área de mata no bairro Moreira Júnior, também na zona norte.

De acordo com a polícia, ele tentou se passar pelo irmão no momento da abordagem, mas acabou identificado. Considerado foragido até então, tinha um mandado de prisão em aberto e passou a ficar à disposição da Justiça.

Possível pena

Se condenado, o réu pode cumprir pena de até 40 anos de reclusão. A tentativa de feminicídio é caracterizada quando há intenção de matar uma mulher por razões de gênero, como em contextos de violência doméstica.

Leia mais:
Homem que colocou fogo na companheira é preso em Franca

Mulher é queimada por companheiro durante briga na zona Norte

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários