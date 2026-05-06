Franscisnei Suave, de 47 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira, 7, a partir das 9h, no Fórum de Franca. Ele responde por tentativa de feminicídio após atear fogo na ex-mulher, Samara Elias, de 28 anos, em dezembro de 2024.

Ataque ocorreu na zona norte

O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, nas proximidades de um posto de combustíveis no Jardim Paineiras, na região norte da cidade.

Segundo as informações apuradas, o acusado teria utilizado um galão com álcool para atingir a vítima e, em seguida, provocado o incêndio.