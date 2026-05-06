06 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SURTO

Morador de rua ataca viatura dos bombeiros em pleno atendimento

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Viatura do Corpo de Bombeiros em frente à delegacia, aguardando perícia
Viatura do Corpo de Bombeiros em frente à delegacia, aguardando perícia

Um homem em situação de rua, de 31 anos, danificou uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros na tarde dessa terça-feira, 5, enquanto a equipe atendia uma ocorrência de acidente no Centro de Franca.

Segundo as informações da polícia, a viatura estava estacionada no local quando o homem, aparentemente em surto, se aproximou com um pedaço de pau e passou a golpear o veículo.

Os próprios bombeiros conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, acionada para dar apoio.

Encaminhamento e impactos

O homem foi detido e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Devido aos danos, a viatura precisou permanecer na delegacia para perícia, o que impactou temporariamente o atendimento da equipe.

Após ser ouvido, o homem foi liberado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários