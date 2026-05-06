Um homem em situação de rua, de 31 anos, danificou uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros na tarde dessa terça-feira, 5, enquanto a equipe atendia uma ocorrência de acidente no Centro de Franca.

Segundo as informações da polícia, a viatura estava estacionada no local quando o homem, aparentemente em surto, se aproximou com um pedaço de pau e passou a golpear o veículo.

Os próprios bombeiros conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, acionada para dar apoio.

Encaminhamento e impactos