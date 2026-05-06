Um homem em situação de rua, de 31 anos, danificou uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros na tarde dessa terça-feira, 5, enquanto a equipe atendia uma ocorrência de acidente no Centro de Franca.
Segundo as informações da polícia, a viatura estava estacionada no local quando o homem, aparentemente em surto, se aproximou com um pedaço de pau e passou a golpear o veículo.
Os próprios bombeiros conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, acionada para dar apoio.
Encaminhamento e impactos
O homem foi detido e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Devido aos danos, a viatura precisou permanecer na delegacia para perícia, o que impactou temporariamente o atendimento da equipe.
Após ser ouvido, o homem foi liberado.
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