06 de maio de 2026
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VICENTE LEPORACE

Motorista foge após acidente e vítima cobra identificação

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Momento do acidente em cruzamento do Parque Vicente Leporace
Momento do acidente em cruzamento do Parque Vicente Leporace

Dez dias após um acidente de trânsito, um modelo de 24 anos, morador de Franca, afirma ainda enfrentar prejuízos e aguardar a identificação do motorista que teria provocado a colisão e fugido do local. O caso ocorreu na noite de domingo, 26 de abril, no Parque Vicente Leporace, na região norte da cidade.

Como ocorreu a batida

Segundo Leonardo de Souza Santos, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Abrahão Brickmann com a rua Clóvis Vieira de Andrade. Ele conduzia um Volkswagen Gol G4 branco quando foi atingido por um Volkswagen Santana azul.

De acordo com o relato, o outro veículo teria avançado o sinal vermelho. Leonardo afirma que trafegava normalmente após a abertura do semáforo quando foi atingido na lateral.

“Ele passou no sinal vermelho, com isso eu bati meu carro no dele e ele fugiu. Eu estou indignado”, disse.

Ainda conforme o modelo, o Santana seguia pela avenida no sentido Centro no momento da colisão.

Prejuízos e investigação

Com o impacto, a parte frontal do carro de Leonardo ficou completamente danificada, impedindo o uso do veículo desde o dia do acidente.

Ele relata que conseguiu anotar a placa do outro automóvel, que termina em 1445, e registrou boletim de ocorrência. As informações foram repassadas à polícia.

Até o momento, segundo a vítima, o motorista não foi identificado nem procurou para assumir os danos.

Leonardo afirma que aguarda o andamento das investigações para que o condutor seja localizado e responsabilizado.

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