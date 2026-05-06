Dez dias após um acidente de trânsito, um modelo de 24 anos, morador de Franca, afirma ainda enfrentar prejuízos e aguardar a identificação do motorista que teria provocado a colisão e fugido do local. O caso ocorreu na noite de domingo, 26 de abril, no Parque Vicente Leporace, na região norte da cidade.

Como ocorreu a batida

Segundo Leonardo de Souza Santos, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Abrahão Brickmann com a rua Clóvis Vieira de Andrade. Ele conduzia um Volkswagen Gol G4 branco quando foi atingido por um Volkswagen Santana azul.

De acordo com o relato, o outro veículo teria avançado o sinal vermelho. Leonardo afirma que trafegava normalmente após a abertura do semáforo quando foi atingido na lateral.