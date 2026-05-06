Dez dias após um acidente de trânsito, um modelo de 24 anos, morador de Franca, afirma ainda enfrentar prejuízos e aguardar a identificação do motorista que teria provocado a colisão e fugido do local. O caso ocorreu na noite de domingo, 26 de abril, no Parque Vicente Leporace, na região norte da cidade.
Como ocorreu a batida
Segundo Leonardo de Souza Santos, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Abrahão Brickmann com a rua Clóvis Vieira de Andrade. Ele conduzia um Volkswagen Gol G4 branco quando foi atingido por um Volkswagen Santana azul.
De acordo com o relato, o outro veículo teria avançado o sinal vermelho. Leonardo afirma que trafegava normalmente após a abertura do semáforo quando foi atingido na lateral.
“Ele passou no sinal vermelho, com isso eu bati meu carro no dele e ele fugiu. Eu estou indignado”, disse.
Ainda conforme o modelo, o Santana seguia pela avenida no sentido Centro no momento da colisão.
Prejuízos e investigação
Com o impacto, a parte frontal do carro de Leonardo ficou completamente danificada, impedindo o uso do veículo desde o dia do acidente.
Ele relata que conseguiu anotar a placa do outro automóvel, que termina em 1445, e registrou boletim de ocorrência. As informações foram repassadas à polícia.
Até o momento, segundo a vítima, o motorista não foi identificado nem procurou para assumir os danos.
Leonardo afirma que aguarda o andamento das investigações para que o condutor seja localizado e responsabilizado.
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