Foi localizado na manhã desta segunda-feira, 4, o corpo do jovem Matheus Roberto dos Santos, de 25 anos, morador de Delfinópolis (MG), que estava desaparecido.

Segundo informações preliminares, o carro que ele dirigia caiu em uma ribanceira entre Cássia (MG) e Ibiraci (MG), após capotar, perto de um ponto conhecido como Mirante de Ibiraci. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar e da perícia científica atendem à ocorrência neste momento.