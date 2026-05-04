Foi localizado na manhã desta segunda-feira, 4, o corpo do jovem Matheus Roberto dos Santos, de 25 anos, morador de Delfinópolis (MG), que estava desaparecido.
Segundo informações preliminares, o carro que ele dirigia caiu em uma ribanceira entre Cássia (MG) e Ibiraci (MG), após capotar, perto de um ponto conhecido como Mirante de Ibiraci. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
Equipes da Polícia Militar e da perícia científica atendem à ocorrência neste momento.
O velório e o sepultamento do jovem ainda não foram definidos.
Matheus foi visto por último em Capetinga (MG) na madrugada de domingo, 3, e desde então o seu paradeiro era desconhecido.
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