Veja o obituário desta quarta-feira, 6, em Franca:

Nome: Josepha Penha Veronez

Idade: 88 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Gomes Borges

Idade: 69 anos

Local do velório: Velório do Leporace, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h