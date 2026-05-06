Veja o obituário desta quarta-feira, 6, em Franca:
Nome: Josepha Penha Veronez
Idade: 88 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José Gomes Borges
Idade: 69 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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