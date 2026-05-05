O Sesi Franca Basquete começou com derrota a disputa das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Atual campeão nacional, o time francano perdeu para o Mogi das Cruzes por 95 a 93 na noite desta terça-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e viu o adversário abrir 1 a 0 na série melhor de cinco.
A série agora segue para Mogi das Cruzes, onde serão disputados os próximos dois confrontos no ginásio “Hugo Ramos”. As partidas estão marcadas para sexta-feira, 8, às 20h45, e domingo, 10, às 11h.
Se necessário, os dois últimos jogos voltarão a ser realizados em Franca, nos dias 13 e 15 de maio.
Franca começa melhor
A partida começou equilibrada, com as equipes alternando a liderança no placar durante os primeiros minutos. O Franca conseguiu crescer na reta final do primeiro quarto e fechou o período em vantagem: 32 a 26.
No segundo quarto, o equilíbrio se manteve. A equipe francana venceu por 16 a 15 e foi para o intervalo com sete pontos de frente: 48 a 41.
Reação do Mogi decide o jogo
Na volta do intervalo, o Franca apresentou dificuldades defensivas e permitiu a reação dos visitantes. O Mogi aproveitou os espaços, venceu o terceiro quarto por 33 a 28 e reduziu a diferença para apenas dois pontos.
No período final, a equipe visitante manteve o ritmo, virou o placar e fechou o quarto em 21 a 17 para confirmar a vitória fora de casa por 95 a 93.
Georginho brilha, mas Franca perde
Mesmo com a derrota, Georginho foi o principal destaque da partida e terminou como cestinha do confronto, com 35 pontos marcados.
Pelo lado do Mogi das Cruzes, Johnson liderou a equipe com 19 pontos e teve papel decisivo na vitória fora de casa.
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