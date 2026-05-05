O Sesi Franca Basquete começou com derrota a disputa das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Atual campeão nacional, o time francano perdeu para o Mogi das Cruzes por 95 a 93 na noite desta terça-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e viu o adversário abrir 1 a 0 na série melhor de cinco.

A série agora segue para Mogi das Cruzes, onde serão disputados os próximos dois confrontos no ginásio “Hugo Ramos”. As partidas estão marcadas para sexta-feira, 8, às 20h45, e domingo, 10, às 11h.

Se necessário, os dois últimos jogos voltarão a ser realizados em Franca, nos dias 13 e 15 de maio.

Franca começa melhor