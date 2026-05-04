Familiares e amigos procuram informações sobre o jovem Matheus Roberto dos Santos, de 25 anos, morador de Delfinópolis (MG), que está desaparecido desde a madrugada desse domingo, 3, por volta das 2h.

Matheus havia ido encontrar amigos em Capetinga (MG). Ele estava em seu carro, um Veloster de placas NWC-7J69, e foi visto pela última vez deixando a cidade, conforme imagens de câmeras de monitoramento de um posto de combustíveis.

Segundo a mãe, o último sinal de GPS do jovem indicou que ele estava em uma estrada entre Cássia e Ibiraci — uma rota diferente e que não faria sentido, já que ele seguia para Delfinópolis.