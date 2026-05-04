04 de maio de 2026
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MORTE NA ESTRADA

Moradora de Franca morre em grave acidente na rodovia de Estreito

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro em que mulher estava no momento do acidente. Vítima é Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos
Carro em que mulher estava no momento do acidente. Vítima é Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 3, na rodovia Antônio Giolo, que dá acesso ao distrito de Estreito, em Pedregulho, resultou na morte de uma mulher e deixou outras três pessoas gravemente feridas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo perde o controle, sai da pista e colide violentamente contra uma árvore às margens da via.

A vítima foi identificada como Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações, quatro moradores de Franca seguiam pela rodovia em direção ao Estreito quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção. Antes do impacto, é possível ouvir, nas imagens, o som do carro derrapando, seguido pela forte colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e uma ambulância de Pedregulho foram acionadas para o atendimento da ocorrência. As vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário um trabalho delicado de resgate.

Três pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas e foram socorridas. Duas delas foram encaminhadas para a Santa Casa de Pedregulho, enquanto outras duas foram levadas para a Santa Casa de Franca.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

O velório de Selma está previsto para esta segunda-feira, 4, a partir das 9h, na sala 1 do Cemitério Santo Agostinho. O sepultamento será às 16h, no mesmo local.

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