Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 3, na rodovia Antônio Giolo, que dá acesso ao distrito de Estreito, em Pedregulho, resultou na morte de uma mulher e deixou outras três pessoas gravemente feridas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo perde o controle, sai da pista e colide violentamente contra uma árvore às margens da via.
A vítima foi identificada como Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com as informações, quatro moradores de Franca seguiam pela rodovia em direção ao Estreito quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção. Antes do impacto, é possível ouvir, nas imagens, o som do carro derrapando, seguido pela forte colisão.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e uma ambulância de Pedregulho foram acionadas para o atendimento da ocorrência. As vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário um trabalho delicado de resgate.
Três pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas e foram socorridas. Duas delas foram encaminhadas para a Santa Casa de Pedregulho, enquanto outras duas foram levadas para a Santa Casa de Franca.
As causas do acidente ainda serão investigadas.
O velório de Selma está previsto para esta segunda-feira, 4, a partir das 9h, na sala 1 do Cemitério Santo Agostinho. O sepultamento será às 16h, no mesmo local.
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