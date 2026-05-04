Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 3, na rodovia Antônio Giolo, que dá acesso ao distrito de Estreito, em Pedregulho, resultou na morte de uma mulher e deixou outras três pessoas gravemente feridas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo perde o controle, sai da pista e colide violentamente contra uma árvore às margens da via.

A vítima foi identificada como Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações, quatro moradores de Franca seguiam pela rodovia em direção ao Estreito quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção. Antes do impacto, é possível ouvir, nas imagens, o som do carro derrapando, seguido pela forte colisão.