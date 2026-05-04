A comunidade da Capela Santo Expedito, ligada à Paróquia São Vicente, na zona norte de Franca, está de luto pela morte de Guilherme Augusto Silva Faria, de 32 anos. Ele morreu nesse domingo, 3, em decorrência de complicações após uma cirurgia para retirada da vesícula.
Casado e pai de quatro filhos, Guilherme trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa da cidade.
A família sempre morou na região e ele frequentava a paróquia desde a infância. Era um dos membros mais ativos da Capela Santo Expedito, onde atuava como Ministro da Eucaristia.
“Guilherme sempre foi uma pessoa de muita fé, amigo de todos. Tinha uma devoção incrível em São José. Era um irmão maravilhoso, pai incrível, esposo e filho dedicado. Por onde passava, deixava alegria”, disse a irmã Marcela.
A Paróquia São Vicente emitiu nota de pesar em homenagem ao colaborador. “Com pesar comunicamos o falecimento de nosso irmão Guilherme Augusto, que serviu a nossa Paróquia com tanto amor e dedicação. Que a paz de Cristo conforte todos nesse momento”.
O velório acontece na Capela Santo Expedito, no Jardim Pinheiros, das 7h30 às 16h desta segunda-feira, 4. Às 14h haverá missa de corpo presente. O sepultamento está marcado para o Cemitério Santo Agostinho, às 16h.
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