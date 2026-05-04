A comunidade da Capela Santo Expedito, ligada à Paróquia São Vicente, na zona norte de Franca, está de luto pela morte de Guilherme Augusto Silva Faria, de 32 anos. Ele morreu nesse domingo, 3, em decorrência de complicações após uma cirurgia para retirada da vesícula.

Casado e pai de quatro filhos, Guilherme trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa da cidade.

A família sempre morou na região e ele frequentava a paróquia desde a infância. Era um dos membros mais ativos da Capela Santo Expedito, onde atuava como Ministro da Eucaristia.