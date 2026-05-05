05 de maio de 2026
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INSEGURANÇA

Cinco motos são furtadas em um único dia em São Joaquim da Barra

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Moto sendo furtada por criminoso em São Joaquim da Barra
Moto sendo furtada por criminoso em São Joaquim da Barra

Ao menos cinco motos foram furtadas nesta segunda-feira, 4, em diferentes pontos de São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. Os casos chamaram a atenção pela semelhança na forma de atuação dos criminosos.

Um dos furtos aconteceu no bairro Santa Lúcia, em frente à residência da vítima. Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando em uma motocicleta. Enquanto o condutor aguardava, o garupa desceu, aproximou-se do veículo estacionado e, em poucos segundos, conseguiu fazer a ligação direta antes de fugir com a moto.

Outro caso semelhante foi registrado no bairro Santa Terezinha, também com a ação rápida de dois criminosos.

Além desses casos, furtos também foram registrados na avenida Orestes Quércia, no Jardim Lapa e no estacionamento de um supermercado da cidade, na Vila Santa Terezinha.

Uma tentativa de furto também foi registrada na rua Niterói, mas, neste caso, os suspeitos não conseguiram levar o veículo.

A Polícia Civil investiga os casos e trabalha para identificar os envolvidos. Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.

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