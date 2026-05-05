Ao menos cinco motos foram furtadas nesta segunda-feira, 4, em diferentes pontos de São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. Os casos chamaram a atenção pela semelhança na forma de atuação dos criminosos.

Um dos furtos aconteceu no bairro Santa Lúcia, em frente à residência da vítima. Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando em uma motocicleta. Enquanto o condutor aguardava, o garupa desceu, aproximou-se do veículo estacionado e, em poucos segundos, conseguiu fazer a ligação direta antes de fugir com a moto.

Outro caso semelhante foi registrado no bairro Santa Terezinha, também com a ação rápida de dois criminosos.