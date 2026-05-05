Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma van atingiu uma motocicleta estacionada e deixou o local sem prestar assistência, na tarde do último sábado, 2, no Jardim Petraglia, em Franca.

Nas imagens, a moto aparece estacionada na rua Miguel Fernando Pianura, nas proximidades do local de trabalho da proprietária. Pouco depois, uma van passa pela via e, ao tentar manobrar para estacionar, encosta no veículo de duas rodas, que cai com o impacto.

O vídeo mostra que o motorista chega a parar, desce da van e levanta a motocicleta. Em seguida, porém, ele deixa o local sem aguardar a proprietária ou deixar qualquer forma de contato.

Dona relata prejuízo