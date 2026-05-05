06 de maio de 2026
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Van atinge moto estacionada e motorista foge em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Moto sendo atingida por van; na sequência, o veículo estacionado cai no chão
Moto sendo atingida por van; na sequência, o veículo estacionado cai no chão

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma van atingiu uma motocicleta estacionada e deixou o local sem prestar assistência, na tarde do último sábado, 2, no Jardim Petraglia, em Franca.

Nas imagens, a moto aparece estacionada na rua Miguel Fernando Pianura, nas proximidades do local de trabalho da proprietária. Pouco depois, uma van passa pela via e, ao tentar manobrar para estacionar, encosta no veículo de duas rodas, que cai com o impacto.

O vídeo mostra que o motorista chega a parar, desce da van e levanta a motocicleta. Em seguida, porém, ele deixa o local sem aguardar a proprietária ou deixar qualquer forma de contato.

Dona relata prejuízo

Segundo a dona da moto, o ocorrido só foi percebido posteriormente. Ao retornar, ela encontrou o veículo com avarias consideráveis.

De acordo com a proprietária, os danos impediram o uso da motocicleta.

Sem conseguir identificar o motorista, a mulher agora busca informações que possam ajudar a localizar o responsável. A intenção é que ele arque com os custos do conserto.

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