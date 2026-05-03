A seis meses das eleições gerais de 2026, os partidos já começam a programar as pré-candidaturas e divulgar os nomes que irão concorrer a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Os diretórios municipais confirmam, até o momento, 14 nomes de pré-candidatos às eleições deste ano, sendo seis para deputado estadual, sete para deputado federal e um para senador. No entanto, oficialmente, o PSol estuda se o melhor caminho para o deputado estadual Guilherme Cortez é buscar a reeleição na Alesp ou tentar uma vaga no Congresso Nacional. Na prática, toda sua movimentação tem sido no sentido de tentar migrar da Alesp para o Congresso Nacional.

Nas eleições marcadas para 4 de outubro, os eleitores também vão votar para presidente (e vice-presidente), governador (e vice-governador) e dois senadores, além, é claro, de deputado federal e deputado estadual. Os nomes dos candidatos serão oficializados somente nas Convenções Partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto.