A seis meses das eleições gerais de 2026, os partidos já começam a programar as pré-candidaturas e divulgar os nomes que irão concorrer a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
Os diretórios municipais confirmam, até o momento, 14 nomes de pré-candidatos às eleições deste ano, sendo seis para deputado estadual, sete para deputado federal e um para senador. No entanto, oficialmente, o PSol estuda se o melhor caminho para o deputado estadual Guilherme Cortez é buscar a reeleição na Alesp ou tentar uma vaga no Congresso Nacional. Na prática, toda sua movimentação tem sido no sentido de tentar migrar da Alesp para o Congresso Nacional.
Nas eleições marcadas para 4 de outubro, os eleitores também vão votar para presidente (e vice-presidente), governador (e vice-governador) e dois senadores, além, é claro, de deputado federal e deputado estadual. Os nomes dos candidatos serão oficializados somente nas Convenções Partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto.
Nas eleições de 2022, Franca contou com 36 candidatos: 19 para a Alesp, 16 para a Câmara dos Deputados e um para o Senado.
Os candidatos
O MDB, por meio do presidente da sigla, Fernando Baldochi, confirmou que o partido colocou o nome da primeira-dama do município, Cynthia Milhim Ferreira, para concorrer a deputada federal. Cynthia já deixou o cargo de presidente do Fussol (Fundo Social de Solidariedade do Município), obedecendo ao prazo de desincompatibilização.
O PT, dirigido em Franca por Pedro Doin, lançou a pré-candidatura da Professora Priscila (mulher de Samuel Gomide, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais) para deputada estadual e Mariana para deputada federal. Mariana, servidora estadual, foi candidata à prefeita de Franca nas eleições de 2024.
O PSB, que tem como presidente Marcos Ferreira, confirmou o nome do próprio dirigente e de Gilson de Souza para concorrer às vagas de deputado, mas ainda falta “cravar” quem sairá para qual vaga. Marcos Ferreira, que foi prefeito de Patrocínio Paulista e candidato a prefeito de Franca nas eleições de 2024, disse que deve concorrer a deputado estadual, e Gilson, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Franca, a deputado federal.
O Novo confirmou até agora Sidney Elias, presidente do partido em Franca, como pré-candidato a deputado federal. Sidney informou que seu nome foi lançado no último dia 25 de abril, em Franca, com a presença do pré-candidato à presidência do Brasil, Romeu Zema.
O PSDB promete uma reestruturação com Guilherme Ubiali, que assumiu a presidência do partido em Franca recentemente. Ele já se declarou pré-candidato a deputado federal. Guilherme é filho do médico e ex-deputado federal Marco Ubiali e terá a primeira experiência na política.
Os Republicanos anunciaram dois nomes para a disputa estadual: Sérgio Granero, presidente municipal da sigla, e a advogada e diretora da Feapaes (Federação das Apaes), Cristiany de Castro, que se filiou recentemente à sigla. Os dois confirmaram que são pré-candidatos à Alesp.
O PL informou, por meio do presidente do partido em Franca, Adriano Pessoni, que a deputada estadual Delegada Graciela é uma pré-candidata natural à reeleição, por estar no exercício do mandato. Quanto às demais candidaturas, disse que a definição cabe ao Diretório Estadual do Partido Liberal.
O PSol estuda a possibilidade de lançar o deputado estadual Guilherme Cortez como pré-candidato a deputado federal. Por conta dessa possibilidade, a presidente do partido em Franca, Isabella Uehara, disse que ainda não definiu outro nome para uma possível dobradinha.
O PSD confirmou, por meio do presidente do partido na cidade, Pedro José Olivito Lancha, que a empresária Flávia Lancha é pré-candidata a deputada estadual e que ainda não definiu um nome local para concorrer ao cargo federal.
O União Brasil tem João Rocha como pré-candidato nas eleições deste ano. O próprio João Rocha confirmou sua pré-candidatura a deputado federal.
Outros partidos, como Mobiliza, PDT, Cidadania, Podemos, PCdoB e PP, informaram que ainda não definiram se lançarão candidatos por Franca. Cidadania e Podemos estão em fase de transição em suas diretorias em nível municipal.
Senado
O PCB, por meio do presidente do Diretório Municipal, Carlos Alberto Machado, disse que o partido tentará uma vaga ao Senado nas eleições deste ano. O pré-candidato é o próprio presidente do partido em Franca. Carlos Machado é professor de história e produtor cultural. Ele foi candidato a vice-prefeito de Franca na chapa de Tito Flávio, nas eleições de 2024.
Os nomes anunciados até agora:
Prováveis a Estadual:
- Cristiany de Castro – REP
- Delegada Graciela – PL
- Flávia Lancha – PSD
- Marcos Ferreira – PSB
- Professora Priscila – PT
- Sérgio Granero – REP
Prováveis a Federal:
- Cynthia Milhim – MDB
- Gilson de Souza – PSB
- Guilherme Cortez – PSol
- Guilherme Ubiali – PSDB
- João Rocha – União
- Mariana Negri – PT
- Sidney Elias – Novo
Provável ao Senado:
- Carlos Alberto Machado – PCB
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