Um motociclista de 57 anos ficou levemente ferido após um carro cortar sua frente na tarde desta terça-feira, 5, na rodovia Tancredo Neves, no trevo do Paiolzinho, em Franca. Este é o segundo acidente registrado no local em menos de 24 horas.
Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma Ford Pampa saía do bairro Paiolzinho quando avançou para acessar o retorno em direção à rodovia. Neste momento, o motociclista, que seguia no sentido Franca–Claraval (MG), não conseguiu frear a tempo nem desviar e bateu na lateral traseira do veículo.
A vítima conseguiu reduzir a velocidade antes da colisão e sofreu apenas ferimentos leves.
O motociclista foi socorrido inicialmente por uma equipe do Corpo de Bombeiros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a um hospital particular de Franca.
Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e sinalizou a área. Não houve necessidade de interdição da pista.
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