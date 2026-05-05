Um motociclista de 57 anos ficou levemente ferido após um carro cortar sua frente na tarde desta terça-feira, 5, na rodovia Tancredo Neves, no trevo do Paiolzinho, em Franca. Este é o segundo acidente registrado no local em menos de 24 horas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma Ford Pampa saía do bairro Paiolzinho quando avançou para acessar o retorno em direção à rodovia. Neste momento, o motociclista, que seguia no sentido Franca–Claraval (MG), não conseguiu frear a tempo nem desviar e bateu na lateral traseira do veículo.

A vítima conseguiu reduzir a velocidade antes da colisão e sofreu apenas ferimentos leves.