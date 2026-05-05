05 de maio de 2026
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DE NOVO

Motoqueiro fica ferido após carro cortar sua frente no Paiolzinho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Motociclista sendo socorrido pelo Samu após acidente na rodovia Tancredo Neves
Motociclista sendo socorrido pelo Samu após acidente na rodovia Tancredo Neves

Um motociclista de 57 anos ficou levemente ferido após um carro cortar sua frente na tarde desta terça-feira, 5, na rodovia Tancredo Neves, no trevo do Paiolzinho, em Franca. Este é o segundo acidente registrado no local em menos de 24 horas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma Ford Pampa saía do bairro Paiolzinho quando avançou para acessar o retorno em direção à rodovia. Neste momento, o motociclista, que seguia no sentido Franca–Claraval (MG), não conseguiu frear a tempo nem desviar e bateu na lateral traseira do veículo.

A vítima conseguiu reduzir a velocidade antes da colisão e sofreu apenas ferimentos leves.

O motociclista foi socorrido inicialmente por uma equipe do Corpo de Bombeiros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a um hospital particular de Franca.

Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e sinalizou a área. Não houve necessidade de interdição da pista.

Leia mais: PM sofre acidente ao tentar desviar de cão na Tancredo Neves

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