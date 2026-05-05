A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 5, um homem suspeito de integrar uma quadrilha investigada por furtar cabos de telefonia em Barretos. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Barretos, Águas Lindas de Goiás (GO) e Brasília (DF).

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de furtar mais de 800 metros de cabeamento subterrâneo no dia 21 de março deste ano. O material foi retirado de uma caixa de distribuição instalada em via pública, provocando interrupção dos serviços de telefonia e internet para moradores da região até a reinstalação da fiação.

Disfarce para não levantar suspeitas

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por funcionários de empresas de telefonia para agir sem chamar atenção. Eles utilizavam roupas semelhantes às de prestadores de serviço e cones de sinalização para isolar a área durante a ação, realizada em plena luz do dia.