A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 5, um homem suspeito de integrar uma quadrilha investigada por furtar cabos de telefonia em Barretos. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Barretos, Águas Lindas de Goiás (GO) e Brasília (DF).
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de furtar mais de 800 metros de cabeamento subterrâneo no dia 21 de março deste ano. O material foi retirado de uma caixa de distribuição instalada em via pública, provocando interrupção dos serviços de telefonia e internet para moradores da região até a reinstalação da fiação.
Disfarce para não levantar suspeitas
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por funcionários de empresas de telefonia para agir sem chamar atenção. Eles utilizavam roupas semelhantes às de prestadores de serviço e cones de sinalização para isolar a área durante a ação, realizada em plena luz do dia.
Ainda conforme a investigação, a quadrilha utilizava duas caminhonetes para transportar os fios furtados.
Uma semana após o primeiro crime, no dia 27 de março, três suspeitos foram flagrados por policiais civis enquanto tentavam furtar novamente cabeamento subterrâneo em outro ponto de Barretos. Eles foram presos em flagrante.
Investigação identificou quarto envolvido
Com o avanço das investigações, a polícia identificou um quarto suspeito, pai de um dos homens presos anteriormente. Segundo a apuração, ele seria responsável pela logística de transporte do material furtado.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os fios eram enviados para a região do Distrito Federal, onde o investigado mantém uma empresa ligada ao comércio de sucatas e materiais recicláveis.
Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito e autorizou buscas em imóveis ligados ao investigado. Durante o cumprimento dos mandados, ele foi preso e um dos veículos utilizados nos crimes acabou apreendido.
Inquérito está em fase final
O inquérito policial está em fase final, e os quatro investigados poderão responder por furto qualificado e associação criminosa.
A Polícia Civil informou que segue intensificando ações de combate ao furto de cabos e fios em Barretos, crimes que têm provocado prejuízos e interrupções de serviços essenciais no município.
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