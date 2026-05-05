A Guarda Civil Municipal de Franca autuou, na manhã desta terça-feira, 5, um homem que queimava madeiras e tábuas em uma chácara no bairro Três Colinas. A fumaça se espalhou pela avenida São Vicente e reduziu a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local, o que motivou a ação dos agentes. O responsável foi multado em R$ 13.080 e obrigado a apagar o fogo ainda durante a abordagem, sob supervisão da equipe.
A equipe da GCM flagrou o indivíduo durante patrulhamento no período da manhã. Segundo a corporação, a queima tinha como objetivo a limpeza do terreno — prática comum, mas proibida pela legislação ambiental.
A fumaça gerada pelo material em combustão se espalhou pela via pública, aumentando o risco de acidentes. Além da multa, o responsável foi orientado sobre a irregularidade da conduta e acompanhou a extinção do fogo.
A GCM reforçou, após a ocorrência, que queimadas são proibidas independentemente da finalidade, seja para limpeza de terreno, descarte de resíduos ou qualquer outro fim. A prática causa danos ambientais, compromete a qualidade do ar e pode colocar diretamente em risco a vida de outras pessoas.
Quem presenciar situações semelhantes pode acionar a GCM pelos telefones (16) 3711-9000 ou 153.
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