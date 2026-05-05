A defesa de Rafael Araldi, acusado de atirar contra o casal de empresários Giovanna Abdalla e Marcelo Rossato, negou que o cliente tenha armado uma emboscada. A manifestação ocorre após o advogado das vítimas, Rafael Souza Barbosa, reforçar essa versão na segunda-feira, 4, em Franca.
O advogado Márcio Cunha, que representa Rafael Araldi, afirmou que Marcelo Rossato tinha pleno conhecimento do endereço do acusado. Segundo ele, os dois já chegaram a morar na mesma rua, ainda que em quarteirões diferentes, o que, na avaliação dele, afasta qualquer alegação de desconhecimento do local.
Tese de emboscada
A manifestação ocorre após o advogado do casal, Rafael Souza Barbosa, reiterar a tese de que os empresários teriam sido vítimas de uma emboscada. “É bem esclarecedor, é a tecla em que a gente sempre bate. Ele armou uma emboscada, ele passou um endereço falso, dando para pegá-los pelas costas”, afirmou.
Em resposta, a defesa de Rafael Araldi sustenta que ele teria recebido diversas ligações com ameaças de morte feitas por Marcelo. O posicionamento também destaca que o cliente não fez chamadas nem enviou mensagens a Marcelo ou Giovanna, além de afirmar que não possui qualquer relação ou contato prévio com a empresária.
Outro ponto destacado é que Araldi teria sido o primeiro a acionar a Polícia Militar, permanecendo em sua residência durante todo o ocorrido, sem adotar qualquer atitude que colocasse em risco a integridade física dos envolvidos.
Por fim, a defesa sustenta que Araldi é quem se encontra temeroso por sua própria segurança, reforçando que ele não buscou, não busca e não buscará praticar qualquer ato contra Marcelo e Giovanna.
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