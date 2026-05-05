Um filhote de gato abandonado entre sacos de lixo no campinho do Esmeralda, entre a avenida José Pimenta Sobrinho e a rua Maria Vitória Boer, em Franca, comoveu moradores nesta terça-feira, 5, após um homem registrar o momento do resgate em vídeo e compartilhar o caso nas redes sociais. Apesar de estar atrasado para o trabalho, ele não deixou o animal para trás - e agora busca uma família que possa adotá-lo. Quem não puder ficar com o gato tem ao menos uma garantia: o próprio resgatador assumiu o compromisso de cuidar do filhote pelo resto da vida dele, se necessário.

O vídeo mostra o momento em que o homem se depara com o filhote no meio do lixo e decide agir. "Quando a gente não vê, é uma coisa. Mas se a gente vê, como é que fica a consciência depois?", disse ele na gravação, explicando por que não conseguiu simplesmente passar reto. A cena, simples e direta, tocou quem a assistiu - e rapidamente mobilizou pessoas dispostas a ajudar, o vídeo já passa de 12 mil visualizações nas redes sociais.

Elvis Silva contou que já tem quatro gatos em casa e ainda auxilia outros animais de rua por conta própria, sem apoio institucional. Mesmo assim, deixou claro que não abandonará o filhote. "Caso não encontre um lar, eu ficarei com ele até o último dia de vida dele", afirmou. O animal está disponível para adoção e Elvis pede apenas que o novo tutor seja responsável.