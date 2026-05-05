O confronto entre Sesi Franca e Mogi das Cruzes pelas quartas de final do NBB 2025/26 vai além da disputa em quadra. Nesta terça-feira, 5, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, dois técnicos formados na mesma escola de basquete se reencontram: Helinho Garcia e Fernando Penna, que foram companheiros de equipe e trabalharam juntos como treinador e assistente técnico, respectivamente, no início da carreira.

A série melhor de cinco jogos coloca frente a frente o melhor ataque da competição contra a defesa mais sólida do campeonato. O Franca chega embalado pelo 3 a 0 sobre o Botafogo nas oitavas, com destaque para o volume ofensivo de Georginho, Lucas Dias e David Jackson. O trio foi decisivo na classificação francana.

O Mogi também avançou sem perder, ao varrer o São José por 3 a 0. Felipe Ruivo, Dikembe e Hinkle foram os principais nomes do setor ofensivo da equipe na fase anterior.