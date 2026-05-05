O confronto entre Sesi Franca e Mogi das Cruzes pelas quartas de final do NBB 2025/26 vai além da disputa em quadra. Nesta terça-feira, 5, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, dois técnicos formados na mesma escola de basquete se reencontram: Helinho Garcia e Fernando Penna, que foram companheiros de equipe e trabalharam juntos como treinador e assistente técnico, respectivamente, no início da carreira.
A série melhor de cinco jogos coloca frente a frente o melhor ataque da competição contra a defesa mais sólida do campeonato. O Franca chega embalado pelo 3 a 0 sobre o Botafogo nas oitavas, com destaque para o volume ofensivo de Georginho, Lucas Dias e David Jackson. O trio foi decisivo na classificação francana.
O Mogi também avançou sem perder, ao varrer o São José por 3 a 0. Felipe Ruivo, Dikembe e Hinkle foram os principais nomes do setor ofensivo da equipe na fase anterior.
Na fase regular, o time francano levou a melhor nos dois confrontos. Venceu no Pedrocão por 85 a 61 e também no "Hugo Ramos", por 79 a 75.
Para o jogo desta noite, Helinho Garcia conta com o elenco completo, exceto o ala/armador Zu Júnior, que se recupera de cirurgia no dedão do pé. Fernando Penna também não terá problemas para escalar a equipe no primeiro duelo.
As duas equipes decidiram o Campeonato Paulista de 2025, com o Sesi Franca sagrando-se campeão no "Pedrocão", ao vencer a série melhor de cinco por 3 a 0.
O playoff
- Franca x Mogi – 5/5 – 19h – Pedrocão
- Mogi x Franca – 8/5 – 20h45 - Hugo Ramos
- Mogi x Franca – 10/5 – 11h - Hugo Ramos
- Franca x Mogi – 13/5 – Pedrocão*
- Franca x Mogi – 15/5 – Pedrocão*
*se necessário
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