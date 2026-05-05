Um incêndio em um terreno fechado mobilizou atenção de moradores na tarde desta terça-feira, 5, na rua César Simões, no Parque das Árvores, em Franca. As chamas, que ultrapassavam o muro da propriedade, indicavam risco de propagação para áreas vizinhas. Até o momento, não há informações sobre feridos ou interdição de vias.
De acordo com relatos registrados no local, o fogo atingiu um terreno cercado e as labaredas alcançaram altura superior ao muro, o que aumentou a preocupação de quem vive nas proximidades. A origem do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, entretando, antes mesmo da chegada da equipe, funcionários de uma fábrica vizinha se uniram e conseguiram apagar o incêndio. Ninguém ficou ferido.
Ainda na tarde desta terça-feira, 5, na rua Zeferino dos Prazeres, no Jardim Aeroporto, um novo incêndio foi registrado, formando novamente uma grande nuvem de fumaça no bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, até o fechamento do texto, trabalava no controle das chamas.
Outros episódios de incêndio
Na tarde dessa segunda-feira, 4, a cidade registrou mais dois outros incêndios, desta vez no Jardim Marambaia e no Jardim Aeroporto. No Jardim Marambaia, as chamas atingiram um terreno localizado na avenida Sidney Romeu de Andrade, em frente a um grande depósito de materiais recicláveis, o que aumentou a preocupação de trabalhadores da região.
O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, gerando fumaça intensa e causando apreensão em quem estava nas proximidades, principalmente devido ao risco de atingir empresas próximas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas em pouco tempo, evitando que o incêndio se alastrasse ainda mais. Apesar da rápida propagação do fogo, nenhuma empresa foi atingida.
Já no Jardim Aeroporto, um incêndio em uma área de mata provocou uma cortina de fumaça na avenida Euclides Vieira Coelho, nas proximidades do Aeroporto “Tenente Lund Presotto”. Essa é a mesma área que foi tomada pelas chamas nesta terça-feira, na rua Zeferino dos Prazeres, entretando, no lado oposto.
As chamas atingiram a vegetação, e a fumaça foi levada pelo vento até a pista, prejudicando a visibilidade. Diante da situação, motoristas precisaram reduzir a velocidade, parar ou desviar do trecho afetado para evitar acidentes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o fogo e liberou a avenida para o trânsito, sem que fossem registrados acidentes ou vítimas.
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