Um incêndio em um terreno fechado mobilizou atenção de moradores na tarde desta terça-feira, 5, na rua César Simões, no Parque das Árvores, em Franca. As chamas, que ultrapassavam o muro da propriedade, indicavam risco de propagação para áreas vizinhas. Até o momento, não há informações sobre feridos ou interdição de vias.

De acordo com relatos registrados no local, o fogo atingiu um terreno cercado e as labaredas alcançaram altura superior ao muro, o que aumentou a preocupação de quem vive nas proximidades. A origem do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, entretando, antes mesmo da chegada da equipe, funcionários de uma fábrica vizinha se uniram e conseguiram apagar o incêndio. Ninguém ficou ferido.