Ariane Eleitores que ainda não tiraram o primeiro título ou precisam regularizar a situação eleitoral têm até esta quarta-feira (6) para procurar o cartório eleitoral ou acessar os canais oficiJud/GCN

Eleitores que ainda não tiraram o primeiro título ou precisam regularizar a situação eleitoral têm até esta quarta-feira, 6, para procurar o cartório eleitoral ou acessar os canais oficiais da Justiça Eleitoral. Em Franca, a demanda pelos serviços aumentou nos últimos dias, segundo o chefe do cartório da 46ª Zona Eleitoral, Marcelo Queiroz Ferreira.

Os cartórios eleitorais funcionam nesta quarta, das 9 às 17h. Eleitores das 46ª, 240ª e 291ª Zonas Eleitorais, que atendem Franca, Cristais Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, devem procurar as unidades que funcionam em um único endereço: rua Thomaz Gonzaga, 2.039, no centro de Franca.

Corrida contra o prazo

De acordo com o calendário eleitoral, esta quarta-feira marca o último dia para emitir, transferir ou regularizar o título. A partir de quinta-feira, 7, o cadastro eleitoral será fechado para organização das eleições de outubro, conforme prevê a legislação eleitoral.