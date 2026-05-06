Eleitores que ainda não tiraram o primeiro título ou precisam regularizar a situação eleitoral têm até esta quarta-feira, 6, para procurar o cartório eleitoral ou acessar os canais oficiais da Justiça Eleitoral. Em Franca, a demanda pelos serviços aumentou nos últimos dias, segundo o chefe do cartório da 46ª Zona Eleitoral, Marcelo Queiroz Ferreira.
Os cartórios eleitorais funcionam nesta quarta, das 9 às 17h. Eleitores das 46ª, 240ª e 291ª Zonas Eleitorais, que atendem Franca, Cristais Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, devem procurar as unidades que funcionam em um único endereço: rua Thomaz Gonzaga, 2.039, no centro de Franca.
Corrida contra o prazo
De acordo com o calendário eleitoral, esta quarta-feira marca o último dia para emitir, transferir ou regularizar o título. A partir de quinta-feira, 7, o cadastro eleitoral será fechado para organização das eleições de outubro, conforme prevê a legislação eleitoral.
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Na votação, o eleitor deverá escolher, na ordem, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente.
Procura cresce na reta final
Em entrevista ao Portal GCN/Sampi nessa terça-feira, 5, Queiroz afirmou que a maior demanda tem sido pelo alistamento eleitoral, além de transferências de domicílio de pessoas que desejam votar em Franca e atualização de dados cadastrais.
Entre os atendidos, estava Lorena Pires Coelho, de 26 anos, que conseguiu emitir o documento pela primeira vez. Segundo ela, desde 2022 tentava tirar o título, mas enfrentava dificuldades por falta de documentos e de tempo.
“Estou me sentindo brasileira”, disse, ao comentar que está animada para votar pela primeira vez nas eleições de 2026.
Outro jovem atendido foi Felipe Visconde Pedrosa de Oliveira, de 18 anos, que também fez o primeiro título. Ele compareceu acompanhado dos pais, Altamiro e Fabiana, que o incentivaram no processo.
De acordo com servidores do cartório, muitos jovens têm buscado o documento acompanhados dos pais, e usuários relataram rapidez no atendimento.
A jovem Etally Borges, de 19 anos, também tirou o título pela primeira vez. Apesar de afirmar que não está empolgada com as eleições, decidiu regularizar a situação.
Atendimento on-line e biometria
Antes de procurar atendimento presencial, a orientação é verificar a situação eleitoral pelos canais digitais da Justiça Eleitoral. A consulta pode ser feita informando número do título, CPF ou nome.
Eleitores que já possuem biometria podem realizar serviços pela internet, como transferência de domicílio, atualização de dados, regularização e emissão de segunda via.
Até o fim de março, o estado de São Paulo registrava mais de 33,7 milhões de eleitores, dos quais 29,8 milhões tinham biometria, o equivalente a 88,4% do total.
A ausência da biometria não impede o voto, desde que o título esteja regular. Nesses casos, é necessário apresentar um documento oficial com foto no dia da eleição.
Documentos exigidos
Quem for tirar o primeiro título deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente. No caso de homens que completam 19 anos em 2026, também é exigido comprovante de quitação com o serviço militar.
Restrições para quem não regularizar
Marcelo Queiroz Ferreira alertou que manter o título irregular pode gerar restrições administrativas. Entre elas, estão impedimentos para participar de licitações públicas, dificuldades para matrícula em universidades públicas, emissão de passaporte, posse em concursos e acesso a cargos públicos.
O chefe do cartório orienta que os eleitores procurem atendimento o quanto antes, destacando que o procedimento é rápido e pode evitar transtornos futuros.
A recomendação também vale para quem já tem idade para votar e ainda não fez o primeiro título, já que a ausência do documento pode gerar limitações legais.
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