Um acidente entre uma van Sprinter e uma motocicleta Yamaha Factor, 150c, preta, deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira, 5, na avenida Alonso y Alonso, em Franca. A colisão aconteceu quando os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção ao Centro.

Segundo informações apuradas no local, o motorista da van tentou realizar uma conversão proibida na ponte sobre o córrego, para retornar na via. Ele afirmou que não é da cidade e não percebeu a sinalização que impede esse tipo de manobra naquele ponto. No momento da conversão, a van acabou fechando a frente da motocicleta, provocando o impacto.

Com a batida, a moto ficou presa debaixo da van, e o piloto teve a perna presa entre o guidão e o veículo. Ele sofreu ferimentos na perna e precisou de atendimento. A mulher que estava na garupa teve apenas escoriações leves, mas ficou bastante abalada com a situação. Já o motorista da van não se feriu.