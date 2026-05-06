A Secretaria de Segurança de Franca iniciou no último sábado, 3, a campanha Maio Amarelo, com ações voltadas à prevenção de acidentes de trânsito. A programação segue ao longo do mês com atividades educativas em diferentes pontos da cidade, em parceria com a Polícia Militar, Secretaria de Educação, Tiro de Guerra e Detran-SP.
Abertura com ação de impacto
A abertura ocorreu na praça Nossa Senhora da Conceição, na região central, com a exposição de um carro e uma motocicleta envolvidos em um acidente fatal, acompanhados do histórico da ocorrência.
Durante a ação, foram distribuídos panfletos educativos e talões simbólicos de advertência para crianças. Motoristas também receberam orientações com o uso de “mãozinhas”, reforçando a importância de respeitar a sinalização e priorizar pedestres.
Os veículos utilizados na atividade permanecem expostos até o dia 11 na Unifran (Universidade de Franca). A partir do dia 17, a exposição será transferida para o Franca Shopping.
Palestras e ações nas escolas
A programação inclui palestras ao longo do mês. Nesta quarta-feira, 6, às 7h, houve atividade com atiradores do Tiro de Guerra. Já na quinta-feira, 7, às 19h30, será a vez dos alunos da Unifran participarem.
Além disso, 14 escolas municipais receberão palestras conduzidas pela Polícia Militar, com duração média de uma hora, nos períodos da manhã e da tarde. Entre as unidades, estão a Emeb “Prof. Aldo Prata”, no City Petrópolis, e a escola “Florestan Fernandes”, no Jardim Vera Cruz.
Conscientização em bares e evento no Sesc
Outra frente da campanha prevê ações em bares e estabelecimentos comerciais, com apoio da Polícia Militar e do Detran. Nesses locais, frequentadores poderão realizar testes com bafômetro como forma de conscientização sobre os riscos de dirigir após o consumo de álcool.
O encerramento está previsto para o dia 29, no Sesc, com atividades ao longo de todo o dia. O espaço contará com distribuição de kits informativos, panfletos e atendimento para esclarecimento de dúvidas da população.
A campanha Maio Amarelo tem como objetivo mobilizar a sociedade para a redução de acidentes e mortes no trânsito, incentivando comportamentos mais seguros entre motoristas, ciclistas e pedestres.
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