A Secretaria de Segurança de Franca iniciou no último sábado, 3, a campanha Maio Amarelo, com ações voltadas à prevenção de acidentes de trânsito. A programação segue ao longo do mês com atividades educativas em diferentes pontos da cidade, em parceria com a Polícia Militar, Secretaria de Educação, Tiro de Guerra e Detran-SP.

Abertura com ação de impacto

A abertura ocorreu na praça Nossa Senhora da Conceição, na região central, com a exposição de um carro e uma motocicleta envolvidos em um acidente fatal, acompanhados do histórico da ocorrência.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos educativos e talões simbólicos de advertência para crianças. Motoristas também receberam orientações com o uso de “mãozinhas”, reforçando a importância de respeitar a sinalização e priorizar pedestres.