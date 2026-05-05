O Conselho Deliberativo da Associação Atlética Francana elaborou o edital para a eleição da nova diretoria executiva e o documento deve ser publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 6. O mandato terá validade de quatro anos.

As inscrições para registro de chapas poderão ser feitas na sede do clube a partir da publicação, com prazo até as 17h do dia 22 de maio. A eleição está marcada para 1º de junho, na própria sede.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Fransérgio Garcia, confirmou nesta terça-feira, 5, a inscrição de uma chapa de oposição. Ele será candidato à presidência, tendo o empresário Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como "Juninho do Curtume", como vice.