O Conselho Deliberativo da Associação Atlética Francana elaborou o edital para a eleição da nova diretoria executiva e o documento deve ser publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 6. O mandato terá validade de quatro anos.
As inscrições para registro de chapas poderão ser feitas na sede do clube a partir da publicação, com prazo até as 17h do dia 22 de maio. A eleição está marcada para 1º de junho, na própria sede.
O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Fransérgio Garcia, confirmou nesta terça-feira, 5, a inscrição de uma chapa de oposição. Ele será candidato à presidência, tendo o empresário Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como "Juninho do Curtume", como vice.
Fransérgio afirmou que o grupo de empresários formado por Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, do Chelsea (ING), e Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas, continua apoiando o projeto. “Os investidores continuam no projeto”, reafirmou.
O atual presidente da Francana, Rafael Diniz, que em 22 de abril dizia estar em dúvida sobre a reeleição, revelou nesta terça que não será candidato. “Não tenho interesse. Se alguém estivesse pensando no esporte, a gente poderia ter antecipado ou prorrogado as eleições e poderia estar jogando a Copa Paulista”, declarou, abrindo caminho para o grupo de investidores assumir o futebol do clube em 2027.
O grupo já havia tentado assumir a Veterana antes do Campeonato Paulista da Série A3 deste ano, mas não houve acordo. Por causa da eleição marcada para junho, a Francana não disputará a Copa Paulista no segundo semestre, conforme informado anteriormente com exclusividade pelo GCN/Sampi.
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