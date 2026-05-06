Levantamento da Fundação Procon-SP mostra que o mesmo perfume pode ter diferença superior a R$ 200, dependendo do estabelecimento. A pesquisa, realizada nos dias 14 e 15 de abril, analisou preços às vésperas do Dia das Mães e identificou variações significativas no varejo online.
Variações expressivas nos preços
Entre os itens analisados, o perfume Eternity (50 ml), da Calvin Klein, apresentou valores entre R$ 459,90 e R$ 669,00, uma diferença de 45,47%.
Já o In Flames (90 ml), da marca La Rive, registrou variação ainda maior: de R$ 75,90 a R$ 119,90, o que representa 57,97%.
Ao todo, foram avaliados 41 produtos, entre perfumes importados e buquês de rosas. Em 16 deles - mais de um terço da amostra - as diferenças ultrapassaram 30%.
A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, foram comparados preços de 37 perfumes femininos em seis lojas virtuais. Na segunda, quatro tipos de buquês de rosas foram avaliados em cinco floriculturas online.
Além da variação entre estabelecimentos, o estudo apontou aumento nos preços em relação ao ano anterior. Os perfumes tiveram alta média de 14,78%, enquanto os buquês subiram 3,71%.
No mesmo período, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP), medido pela Fipe, registrou variação de 3,50%.
Orientações ao consumidor
Diante das diferenças, o Procon-SP orienta que consumidores pesquisem antes de comprar, especialmente em datas comemorativas.
Entre as recomendações estão verificar as características do produto e as preferências de quem será presenteado, conferir se a embalagem contém informações em português e observar prazos de entrega.
O órgão também lembra que compras feitas fora do estabelecimento físico garantem direito de arrependimento em até sete dias, sem custos adicionais.
Outra orientação é conferir o item no momento da entrega e exigir a nota fiscal, documento necessário para trocas ou eventuais reclamações.
Segundo o Procon-SP, o objetivo do levantamento é oferecer referência de preços e incentivar o consumo consciente em períodos de maior demanda.
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