Levantamento da Fundação Procon-SP mostra que o mesmo perfume pode ter diferença superior a R$ 200, dependendo do estabelecimento. A pesquisa, realizada nos dias 14 e 15 de abril, analisou preços às vésperas do Dia das Mães e identificou variações significativas no varejo online.

Variações expressivas nos preços

Entre os itens analisados, o perfume Eternity (50 ml), da Calvin Klein, apresentou valores entre R$ 459,90 e R$ 669,00, uma diferença de 45,47%.

Já o In Flames (90 ml), da marca La Rive, registrou variação ainda maior: de R$ 75,90 a R$ 119,90, o que representa 57,97%.