Um gatinho filhote chamado Banguela, que pertence à equipe do portal GCN/Sampi, está desaparecido desde a noite de sábado, 2, após sumir na rua José Salomoni, no bairro São José, em Franca.
Banguela foi resgatado há pouco tempo, no final de 2025, e ainda está em fase de adaptação. Apesar de já viver em casa, ele não tem o costume de sair para a rua, o que aumenta a preocupação com o seu paradeiro. Desde a noite em que foi visto pela última vez, o animal não retornou.
O gatinho é de porte pequeno, ainda filhote, com pelos predominantemente pretos e detalhes brancos no pescoço, peito e nas patinhas. Um dos traços mais marcantes são seus bigodes brancos, longos e grossos, que se destacam no rosto escuro. Ele também possui uma pequena mancha preta na região do queixo.
Banguela é dócil, carinhoso, mas ainda um pouco medroso. Ele está sem coleira.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelo telefone (16) 3713-8999.
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