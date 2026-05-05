05 de maio de 2026
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Gatinho Banguela, do GCN, desaparece e mobiliza buscas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Gatinho Banguela está desaparecido desde a noite de sábado, no bairro São José
Gatinho Banguela está desaparecido desde a noite de sábado, no bairro São José

Um gatinho filhote chamado Banguela, que pertence à equipe do portal GCN/Sampi, está desaparecido desde a noite de sábado, 2, após sumir na rua José Salomoni, no bairro São José, em Franca.

Banguela foi resgatado há pouco tempo, no final de 2025, e ainda está em fase de adaptação. Apesar de já viver em casa, ele não tem o costume de sair para a rua, o que aumenta a preocupação com o seu paradeiro. Desde a noite em que foi visto pela última vez, o animal não retornou.

O gatinho é de porte pequeno, ainda filhote, com pelos predominantemente pretos e detalhes brancos no pescoço, peito e nas patinhas. Um dos traços mais marcantes são seus bigodes brancos, longos e grossos, que se destacam no rosto escuro. Ele também possui uma pequena mancha preta na região do queixo.

Banguela é dócil, carinhoso, mas ainda um pouco medroso. Ele está sem coleira.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelo telefone (16) 3713-8999.

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