Um gatinho filhote chamado Banguela, que pertence à equipe do portal GCN/Sampi, está desaparecido desde a noite de sábado, 2, após sumir na rua José Salomoni, no bairro São José, em Franca.

Banguela foi resgatado há pouco tempo, no final de 2025, e ainda está em fase de adaptação. Apesar de já viver em casa, ele não tem o costume de sair para a rua, o que aumenta a preocupação com o seu paradeiro. Desde a noite em que foi visto pela última vez, o animal não retornou.

O gatinho é de porte pequeno, ainda filhote, com pelos predominantemente pretos e detalhes brancos no pescoço, peito e nas patinhas. Um dos traços mais marcantes são seus bigodes brancos, longos e grossos, que se destacam no rosto escuro. Ele também possui uma pequena mancha preta na região do queixo.