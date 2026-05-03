Uma idosa de 81 anos ficou ferida após cair da escada rolante de uma loja de varejo, na tarde deste sábado, 2, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, ela se desequilibrou durante a subida e caiu, chegando a ficar desacordada por alguns instantes.

Júlia Souza, que estava no local no momento do acidente, relatou que a situação gerou desespero entre os clientes. “Era por volta das 13h quando várias crianças começaram a gritar. Fui ver o que estava acontecendo e encontrei a senhora caída na escada, desacordada. Quando ela recobrou a consciência, só conseguia dizer a idade, repetia: ‘tenho 81 anos’”, contou.

Ainda de acordo com a testemunha, funcionários e pessoas que estavam na loja agiram rapidamente para ajudar. A escada rolante foi parada, e a idosa foi retirada com cuidado.