Quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 5, durante uma ação da Polícia Militar na Vila São Sebastião, na região oeste de Franca. O grupo foi abordado em um carro nas proximidades de uma passarela. Durante a abordagem, os policiais encontraram objetos de origem suspeita no interior do veículo. A região onde ocorreu a ação já é conhecida pelo uso de drogas e pela circulação de itens furtados.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram um Chevrolet Vectra preto, que já havia sido alvo de denúncias por suposto envolvimento no transporte de materiais ilícitos. Diante da suspeita, a equipe decidiu realizar a abordagem.

No veículo estavam quatro ocupantes, que foram submetidos à revista pessoal. Com dois deles, foram encontrados aparelhos celulares com registro de roubo.