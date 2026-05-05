Um caso que gerou revolta foi registrado na manhã desta terça-feira, 5, na rodovia Antônio Giolo, em Pedregulho, onde o carro de uma família de Franca, envolvida em um grave acidente ocorrido na madrugada de domingo, 3, que tirou a vida de Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos, passou a ser saqueado por pessoas que passavam pelo local após as vítimas serem socorridas, com indivíduos retirando pertences do veículo que ficou abandonado às margens da via, após a colisão contra uma árvore.
Segundo uma moradora que vive nas proximidades e preferiu não se identificar, diversas pessoas se aproximaram do carro, um Fiat Uno branco após o resgate das vítimas para retirar objetos.
“Teve um homem carregando o estepe do carro. Meu marido viu e mandou ele devolver, disse que ia chamar a polícia. Ele deixou e foi embora”, relatou.
A situação revoltou familiares das vítimas, que estiveram no local para recuperar o veículo e o que restava dos pertences. De acordo com a sobrinha da vítima, Maraiza Neto, filha da condutora do carro, disse que o cenário encontrado confirmou a ação de saqueadores.
“Meu tio foi até lá, pegou o carro e os pertences para levar ao local que pedimos. As pessoas roubam mesmo”, afirmou.
O caso aconteceu após um grave acidente registrado na madrugada de domingo, 3, na rodovia Antônio Giolo, que dá acesso ao distrito de Estreito, em Pedregulho.
Quatro moradores de Franca estavam no veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, a condutora perdeu o controle da direção. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro derrapa, sai da pista e colide violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.
A mulher, de 47 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Outras três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas. Elas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e por uma ambulância de Pedregulho, após ficarem presas às ferragens. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde em Pedregulho e Franca.
As causas do acidente ainda serão investigadas.
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