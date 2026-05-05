Um caso que gerou revolta foi registrado na manhã desta terça-feira, 5, na rodovia Antônio Giolo, em Pedregulho, onde o carro de uma família de Franca, envolvida em um grave acidente ocorrido na madrugada de domingo, 3, que tirou a vida de Selma Ferreira Ribeiro, de 47 anos, passou a ser saqueado por pessoas que passavam pelo local após as vítimas serem socorridas, com indivíduos retirando pertences do veículo que ficou abandonado às margens da via, após a colisão contra uma árvore.

Segundo uma moradora que vive nas proximidades e preferiu não se identificar, diversas pessoas se aproximaram do carro, um Fiat Uno branco após o resgate das vítimas para retirar objetos.

“Teve um homem carregando o estepe do carro. Meu marido viu e mandou ele devolver, disse que ia chamar a polícia. Ele deixou e foi embora”, relatou.

A situação revoltou familiares das vítimas, que estiveram no local para recuperar o veículo e o que restava dos pertences. De acordo com a sobrinha da vítima, Maraiza Neto, filha da condutora do carro, disse que o cenário encontrado confirmou a ação de saqueadores.