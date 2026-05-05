Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na manhã de segunda-feira, 4, na rua Voluntários da Franca no Centro de Franca, após um furto em uma loja de bijuterias evoluir para roubo, quando ela foi abordada por funcionários, reagiu com agressividade, utilizou violência física e fez ameaças, o que agravou a natureza do crime.
De acordo com as informações apuradas, a suspeita entrou no estabelecimento por volta das 10h45, observou os produtos expostos e, em seguida, teria escondido uma pulseira e um par de brincos, saindo sem efetuar o pagamento. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da loja.
Algum tempo depois, já nas proximidades do comércio, a mulher foi reconhecida pelos proprietários e por um funcionário. Ao ser abordada, ela negou o furto e passou a agir de forma agressiva. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita empurrou um funcionário, apertou o pescoço do proprietário e atingiu a mão da proprietária, fazendo com que o celular dela caísse no chão. Ainda conforme os relatos, ela também teria ameaçado usar uma faca.
O proprietário sofreu escoriações e marcas avermelhadas pelo corpo, sendo encaminhado para exame no IML (Instituto Médico Legal).
Apesar do valor dos objetos levados ser considerado baixo, cerca de R$ 14, o caso deixou de ser tratado como furto e passou a ser enquadrado como roubo, justamente pelo uso de violência e grave ameaça durante a abordagem.
Após deixar o local, a mulher foi localizada pela Polícia Militar no Terminal "Ayrton Senna". No momento da abordagem, ela ainda utilizava os brincos levados da loja, enquanto as pulseiras estavam guardadas em sua bolsa. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi conduzida ao plantão policial.
Na delegacia, a suspeita confessou o furto e afirmou estar arrependida, mas negou ter agredido as vítimas. Ainda assim, com base nos depoimentos e nas evidências reunidas, o delegado decidiu pela autuação em flagrante por roubo. A prisão preventiva foi solicitada, e a mulher acabou encaminhada ao sistema prisional de Franca.
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