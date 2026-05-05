Veja o obituário desta terça-feira, 5, em Franca:
Nome: Maria Rosa de Freitas Pinto
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Kelly Moura Batista
Idade: 44 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: José dos Santos de Vasconcelos
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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