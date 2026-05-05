Veja o obituário desta terça-feira, 5, em Franca:

Nome: Maria Rosa de Freitas Pinto

Idade: 71 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Kelly Moura Batista

Idade: 44 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: Canaã

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30