A Região Oeste de Franca vai ganhar dois centros esportivos reformados e ampliados: a Prefeitura autorizou nessa segunda-feira, 4, o início das obras no Parque Continental e no Parque das Esmeraldas, com investimento total de R$ 613,4 mil. As intervenções precisam ser concluídas em até quatro meses, conforme estabelecem os contratos firmados com as empresas vencedoras das licitações. Os dois equipamentos permanecem em operação nos bairros onde já estão inseridos.

No Parque Continental, na rua Lindóia, o investimento de R$ 279,5 mil vai custear a construção de um segundo campo de futebol anexo ao existente, seguindo padrão oficial. O projeto inclui a edificação de vestiários completos — com instalação de louças sanitárias, chuveiros e divisórias de granilite —, além de sanitário acessível, assentamento de portas e pisos, calçada, alambrado, portões e pintura geral. A ampliação dobra a capacidade de uso simultâneo da área esportiva do bairro.

Já no Parque das Esmeraldas, entre a avenida José Pimenta Sobrinho e a rua Maria Vitória Boer, o aporte de R$ 333,9 mil contempla a instalação de alambrado e portões no campo de futebol já existente. O projeto ainda prevê o calçamento no entorno do quarteirão, que funcionará como pista de caminhada, além de rampa de acessibilidade e postes de iluminação — o que permitirá o uso do espaço também no período noturno.