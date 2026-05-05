A rede de assistência social de Franca alcançou, nos primeiros quatro meses de 2025, mais de 15 mil famílias em situação de vulnerabilidade — um volume que revela tanto a dimensão da demanda quanto a capilaridade dos serviços públicos disponíveis na cidade. Só os seis Cras (Centros de Referência de Assistência Social) contabilizaram 13.024 famílias atendidas, enquanto os dois Creas (Centros de Referência Especializada de Assistência Social) assistiram outras 2.152 famílias entre janeiro e abril deste ano.

Para acessar qualquer um desses serviços, basta comparecer à unidade mais próxima da residência com documentos pessoais e comprovante de endereço.

O atendimento prestado vai além da triagem inicial. As unidades realizam acompanhamento contínuo das famílias, com foco na superação de situações de risco social, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e na garantia de direitos. Esse monitoramento sistemático é apontado pela própria política municipal como um dos principais diferenciais do modelo adotado em Franca, pois permite intervenções mais efetivas e adaptadas à realidade de cada núcleo familiar.