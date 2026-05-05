A rede de assistência social de Franca alcançou, nos primeiros quatro meses de 2025, mais de 15 mil famílias em situação de vulnerabilidade — um volume que revela tanto a dimensão da demanda quanto a capilaridade dos serviços públicos disponíveis na cidade. Só os seis Cras (Centros de Referência de Assistência Social) contabilizaram 13.024 famílias atendidas, enquanto os dois Creas (Centros de Referência Especializada de Assistência Social) assistiram outras 2.152 famílias entre janeiro e abril deste ano.
Para acessar qualquer um desses serviços, basta comparecer à unidade mais próxima da residência com documentos pessoais e comprovante de endereço.
O atendimento prestado vai além da triagem inicial. As unidades realizam acompanhamento contínuo das famílias, com foco na superação de situações de risco social, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e na garantia de direitos. Esse monitoramento sistemático é apontado pela própria política municipal como um dos principais diferenciais do modelo adotado em Franca, pois permite intervenções mais efetivas e adaptadas à realidade de cada núcleo familiar.
Entre os benefícios e programas disponibilizados pela rede, estão o auxílio-aluguel, o Cartão-Alimentação - com cerca de 1.000 unidades concedidas mensalmente -, a distribuição de cestas básicas e cestas verdes, o Programa Renda Mínima e o auxílio-natalidade. A estrutura ainda oferece suporte por meio da oxigenoterapia domiciliar, com 125 vagas disponíveis, e do Banco de Alimentos, que distribui anualmente mais de 75 mil quilos de alimentos a famílias em situação de insegurança alimentar.
A organização da rede em unidades distribuídas por regiões da cidade — Norte, Nordeste, Centro, Sul, Leste e Oeste — busca reduzir barreiras de acesso e aproximar os serviços dos territórios com maior concentração de vulnerabilidade.
Os Creas, por sua vez, atendem casos que exigem intervenção especializada, como situações de violência, violação de direitos ou vínculos familiares gravemente fragilizados.
A consolidação dessa estrutura reflete um movimento mais amplo de municipalização e territorialização da política de assistência social no Brasil, orientada pelo Suas (Sistema Único de Assistência Social), que prevê exatamente esse modelo descentralizado e de acompanhamento continuado. Em Franca, os dados do primeiro quadrimestre de 2025 indicam que a demanda permanece elevada — e que a rede segue sendo acionada como porta de entrada para direitos que vão muito além da entrega de um benefício.
Onde buscar atendimento em Franca
- CRAS Norte - Av. Hotto Paiva, 1.381 — Jardim Portinari (16) 3706-5129 | crasnorte@franca.sp.gov.br
- CRAS Nordeste - Av. Willian Azzuz, 5.978 — Recreio Campo Belo (16) 3706-6504 / 6505 / 6506 | crasnordeste@franca.sp.gov.br
- CRAS Centro - Av. Chico Júlio, 2.726 — Vila Chico Júlio (16) 3706-5126 / 5144 / 3721-0209 / 3721-4952 | crascentro@franca.sp.gov.br
- CRAS Sul - Rua Zeferino José dos Prazeres, 750 — Jardim Aeroporto 1 (16) 3701-7109 | crassul@franca.sp.gov.br
- CRAS Leste - Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 4.731 — Jardim Bueno (16) 3711-9340 / 3711-5145 | crasleste@franca.sp.gov.br
- CRAS Oeste - Av. Joaquim Spereta, 281 — São Joaquim (16) 3706-6610 / 3706-6614 | crasoeste@franca.sp.gov.br
- CREAS 1 - Rua Santos Pereira, 129 — Cidade Nova (16) 3723-9394 | creas1@franca.sp.gov.br
- CREAS 2 - Rua Simpliciano Pombo, 169 — Vila Santos Dumont (16) 3706-5185 | creas2@franca.sp.gov.br
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