A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 5, um projeto de lei que atualiza as funções do Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca). A proposta busca ampliar o conceito de patrimônio cultural para incluir bens imateriais, aspectos ambientais e paisagísticos, além de fortalecer as atribuições do conselho, atualizando suas regras de proteção.

A criação de um projeto para inserir jovens nas tomadas de decisões da cidade e a abertura de créditos adicionais para a Fundação Espírita Allan Kardec também serão apreciadas.

Condephat

A proposta enviada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) promove uma atualização na legislação que rege o Condephat, criado em 1981, ampliando sua atuação, fortalecendo suas atribuições e estabelecendo regras mais claras para a proteção de bens culturais no município.