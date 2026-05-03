03 de maio de 2026
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EM FRANCA

Homem empina moto, bate em árvore e deixa jovem em estado grave

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu realizando atendimento às vítimas no local do acidente
Equipe do Samu realizando atendimento às vítimas no local do acidente

Duas pessoas ficaram feridas após uma moto bater contra uma árvore na noite deste sábado, 2, no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca.

De acordo com testemunhas que seguiam logo atrás e presenciaram toda a cena, o motociclista trafegava pela rua Ovídio Vanini quando teria empinado a moto. No momento da manobra, ele estava com a namorada na garupa, uma jovem de 27 anos.

Ainda segundo os relatos, o condutor perdeu o controle, a moto tombou e ambos foram arremessados.

Com o impacto, o motociclista atingiu o ombro contra a árvore e sofreu ferimentos e escoriações. Já a passageira bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano, perdeu sangue e chegou a ficar inconsciente no local.

Testemunhas acionaram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde da jovem é considerado delicado. Já o motociclista, apesar dos ferimentos, estava consciente no momento do socorro.

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