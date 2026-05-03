Duas pessoas ficaram feridas após uma moto bater contra uma árvore na noite deste sábado, 2, no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca.

De acordo com testemunhas que seguiam logo atrás e presenciaram toda a cena, o motociclista trafegava pela rua Ovídio Vanini quando teria empinado a moto. No momento da manobra, ele estava com a namorada na garupa, uma jovem de 27 anos.

Ainda segundo os relatos, o condutor perdeu o controle, a moto tombou e ambos foram arremessados.