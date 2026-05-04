05 de maio de 2026
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CRIMINALIDADE

Casa tem fiação e máquinas furtadas na Estação: ‘muito difícil’

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Um dos ladrões pulando o muro, enquanto o comparsa espera sentado na esquina.
Um dos ladrões pulando o muro, enquanto o comparsa espera sentado na esquina.

A insegurança tem preocupado moradores do bairro Estação, em Franca, que relatam furtos diários e cobram mais ações das autoridades.

O caso mais recente ocorreu em uma residência na rua General Teles, com acesso pela rua José de Alencar, no último sábado, 2. O imóvel foi invadido, e equipamentos elétricos e materiais foram furtados. Só em fios, o prejuízo passa de R$ 350, sem contar os maquinários levados.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. “Estamos indignados, ninguém nos ajuda”, disse uma moradora do bairro ao portal GCN/Sampi na noite desta segunda-feira, 4.

Ela relatou que está levantando a lista completa dos itens roubados para registrar um boletim de ocorrência eletrônico. Entre os bens subtraídos constam uma lavadora de alta pressão, um compressor de ar elétrico, uma serra tico-tico, uma furadeira elétrica, uma lixadeira elétrica, três torneiras e 40 metros de fio.

A moradora afirma que a situação no bairro Estação está “muito difícil”.

As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na identificação e responsabilização dos envolvidos. O material será encaminhado à polícia junto com o registro do boletim de ocorrência.

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