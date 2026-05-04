A insegurança tem preocupado moradores do bairro Estação, em Franca, que relatam furtos diários e cobram mais ações das autoridades.

O caso mais recente ocorreu em uma residência na rua General Teles, com acesso pela rua José de Alencar, no último sábado, 2. O imóvel foi invadido, e equipamentos elétricos e materiais foram furtados. Só em fios, o prejuízo passa de R$ 350, sem contar os maquinários levados.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. “Estamos indignados, ninguém nos ajuda”, disse uma moradora do bairro ao portal GCN/Sampi na noite desta segunda-feira, 4.