Um incêndio em uma área de mata provocou uma cortina de fumaça na avenida Euclides Vieira Coelho, nas proximidades do Aeroporto “Tenente Lund Presotto”, no Jardim Aeroporto, em Franca, na tarde desta segunda-feira, 4.

As chamas atingiram a vegetação, e a fumaça foi levada pelo vento até a pista, prejudicando a visibilidade. Diante da situação, motoristas precisaram reduzir a velocidade, parar ou desviar do trecho afetado para evitar acidentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o fogo e liberou a avenida para o trânsito, sem que fossem registrados acidentes ou vítimas.