Um incêndio em uma área de mata provocou uma cortina de fumaça na avenida Euclides Vieira Coelho, nas proximidades do Aeroporto “Tenente Lund Presotto”, no Jardim Aeroporto, em Franca, na tarde desta segunda-feira, 4.
As chamas atingiram a vegetação, e a fumaça foi levada pelo vento até a pista, prejudicando a visibilidade. Diante da situação, motoristas precisaram reduzir a velocidade, parar ou desviar do trecho afetado para evitar acidentes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o fogo e liberou a avenida para o trânsito, sem que fossem registrados acidentes ou vítimas.
Imagens registradas no local mostram a extensão do incêndio: a faixa de mato às margens da avenida completamente tomada pelas chamas e por uma densa cortina de fumaça, que avançou sobre a pista, dificultando a visibilidade e a circulação.
A causa do incêndio não foi oficialmente divulgada até o fechamento desta reportagem.
O episódio ocorre em um período em que diversas cidades do interior paulista convivem com baixa umidade e altas temperaturas, condições que favorecem a propagação rápida do fogo em áreas de vegetação seca — mas qualquer relação direta com fatores climáticos no caso específico ainda depende de apuração oficial.
Outro incêndio
Ainda na tarde desta segunda-feira, outro incêndio foi registrado, desta vez no Jardim Marambaia. As chamas atingiram um terreno localizado na avenida Sidney Romeu de Andrade, em frente a um grande depósito de materiais recicláveis, o que aumentou a preocupação de trabalhadores da região.
O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, gerando fumaça intensa e causando apreensão em quem estava nas proximidades, principalmente devido ao risco de atingir empresas próximas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas em pouco tempo, evitando que o incêndio se alastrasse ainda mais. Apesar da rápida propagação do fogo, nenhuma empresa foi atingida.
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