05 de maio de 2026
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MUAY THAI

Irmãos de Franca vencem e garantem vaga no Brasileiro

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Emerson Felipe, 22, e Eduardo dos Santos, 16, com a mãe Letícia dos Santos
Emerson Felipe, 22, e Eduardo dos Santos, 16, com a mãe Letícia dos Santos

Dois atletas de Franca se destacaram em competição realizada no dia 1º de maio, em São Thomé das Letras (MG), ao conquistarem importantes vitórias no Muay Thai e garantirem classificação para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será disputado em Brasília.

Um dos destaques foi Emerson Felipe, de 22 anos, integrante da equipe Francana Team Família Thai. O lutador disputou o cinturão da categoria e venceu de forma contundente ao nocautear o adversário no segundo round, resultado que lhe garantiu o título e a vaga para a próxima etapa nacional.

Com a classificação assegurada, Emerson agora volta suas atenções para desafios ainda maiores: buscar o título brasileiro e futuramente disputar o cinturão mundial na Tailândia, país considerado o berço do Muay Thai.

Outro nome que brilhou no evento foi o jovem Eduardo dos Santos, de 16 anos. Treinando há cerca de um ano, ele fez sua estreia oficial em competições e venceu os três rounds da luta, conquistando também a vitória e a classificação para o Campeonato Brasileiro.

Os dois atletas, além de companheiros de equipe, são irmãos e compartilham a mesma trajetória de dedicação ao esporte. Emerson e a mãe nasceram em Iporã, no Paraná, enquanto Eduardo nasceu em Franca.

O que começou apenas como incentivo à prática esportiva se transformou em uma trajetória de conquistas e reconhecimento no cenário nacional. Agora, os irmãos sonham mais alto e pretendem expandir carreira para outras modalidades de luta, além de buscar espaço em competições internacionais, com foco no mundial da Tailândia.

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