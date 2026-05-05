Dois atletas de Franca se destacaram em competição realizada no dia 1º de maio, em São Thomé das Letras (MG), ao conquistarem importantes vitórias no Muay Thai e garantirem classificação para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será disputado em Brasília.
Um dos destaques foi Emerson Felipe, de 22 anos, integrante da equipe Francana Team Família Thai. O lutador disputou o cinturão da categoria e venceu de forma contundente ao nocautear o adversário no segundo round, resultado que lhe garantiu o título e a vaga para a próxima etapa nacional.
Com a classificação assegurada, Emerson agora volta suas atenções para desafios ainda maiores: buscar o título brasileiro e futuramente disputar o cinturão mundial na Tailândia, país considerado o berço do Muay Thai.
Outro nome que brilhou no evento foi o jovem Eduardo dos Santos, de 16 anos. Treinando há cerca de um ano, ele fez sua estreia oficial em competições e venceu os três rounds da luta, conquistando também a vitória e a classificação para o Campeonato Brasileiro.
Os dois atletas, além de companheiros de equipe, são irmãos e compartilham a mesma trajetória de dedicação ao esporte. Emerson e a mãe nasceram em Iporã, no Paraná, enquanto Eduardo nasceu em Franca.
O que começou apenas como incentivo à prática esportiva se transformou em uma trajetória de conquistas e reconhecimento no cenário nacional. Agora, os irmãos sonham mais alto e pretendem expandir carreira para outras modalidades de luta, além de buscar espaço em competições internacionais, com foco no mundial da Tailândia.
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