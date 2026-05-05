Dois atletas de Franca se destacaram em competição realizada no dia 1º de maio, em São Thomé das Letras (MG), ao conquistarem importantes vitórias no Muay Thai e garantirem classificação para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será disputado em Brasília.

Um dos destaques foi Emerson Felipe, de 22 anos, integrante da equipe Francana Team Família Thai. O lutador disputou o cinturão da categoria e venceu de forma contundente ao nocautear o adversário no segundo round, resultado que lhe garantiu o título e a vaga para a próxima etapa nacional.

Com a classificação assegurada, Emerson agora volta suas atenções para desafios ainda maiores: buscar o título brasileiro e futuramente disputar o cinturão mundial na Tailândia, país considerado o berço do Muay Thai.