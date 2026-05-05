O francano Silas José da Silva conquistou o título de campeão dos campeões durante a Copa de Marcha realizada no último dia 2 de maio, em evento promovido pela Prefeitura de Sacramento (MG). A competição reuniu importantes nomes do setor e foi dividida em duas provas.

Silas representa a criação Josino José Leite, localizada em Delfinópolis (MG), e celebrou mais uma importante vitória na carreira. Natural de Franca, o cavaleiro tem 48 anos e atua no segmento de cavalos desde os 12 anos de idade.

Atualmente, ele comanda um centro de treinamento instalado às margens da rodovia Franca-Claraval, onde prepara animais e competidores para disputas regionais e nacionais.