O Sesi Franca Basquete finaliza o período de treinos para enfrentar o Mogi das Cruzes pelo playoff das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A série, melhor de cinco jogos entre as duas equipes, começa nesta terça-feira, 5, às 19h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.
Franca eliminou o Botafogo na última segunda-feira, 27, ao fechar o playoff em 3 a 0, garantindo pelo menos uma semana para se preparar para a nova fase. Todos os jogadores participaram dos treinos durante esse período, e a equipe está pronta para iniciar a caminhada rumo às semifinais.
O ala-armador Georginho acredita em grandes confrontos e aposta na força da torcida para começar a série com vitória em casa. “A expectativa é a melhor possível. Acredito que vai ser uma grande série. Com a força da nossa torcida, temos muita chance de começar com uma vitória”.
O jogador destacou que o Mogi tem a melhor defesa do campeonato, mas lembrou que o Franca tem o melhor ataque. “A gente vai fazer de tudo para fechar essa série o quanto antes, mas acredito que será muito equilibrado”.
Após o jogo 1 em Franca, o playoff segue para o ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, na sexta-feira, 8, e domingo, 10. Caso necessário, os jogos 4 e 5 serão no Pedrocão, nos dias 13 e 15.
Os outros confrontos das quartas de final do NBB são Minas x Corinthians-SP, Pinheiros x Paulistano e Brasília x Flamengo.
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