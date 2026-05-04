O Sesi Franca Basquete finaliza o período de treinos para enfrentar o Mogi das Cruzes pelo playoff das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A série, melhor de cinco jogos entre as duas equipes, começa nesta terça-feira, 5, às 19h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.

Franca eliminou o Botafogo na última segunda-feira, 27, ao fechar o playoff em 3 a 0, garantindo pelo menos uma semana para se preparar para a nova fase. Todos os jogadores participaram dos treinos durante esse período, e a equipe está pronta para iniciar a caminhada rumo às semifinais.

O ala-armador Georginho acredita em grandes confrontos e aposta na força da torcida para começar a série com vitória em casa. “A expectativa é a melhor possível. Acredito que vai ser uma grande série. Com a força da nossa torcida, temos muita chance de começar com uma vitória”.