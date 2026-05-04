Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 4, no bairro Jardim Marambaia, zona norte de Franca. As chamas atingiram um terreno localizado na avenida Sidney Romeu de Andrade, em frente a um grande depósito de materiais recicláveis, o que aumentou a preocupação de trabalhadores da região.

O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, gerando fumaça intensa e causando apreensão em quem estava nas proximidades, principalmente devido ao risco de atingir empresas próximas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas em pouco tempo, evitando que o incêndio se alastrasse ainda mais. Apesar da rápida propagação do fogo, nenhuma empresa foi atingida.