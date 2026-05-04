A violação de uma medida protetiva terminou em prisão na madrugada desta segunda-feira, 4, no Recanto Elimar, na região sul de Franca. Um homem de 27 anos foi detido após invadir a casa da ex-companheira, mesmo com ordem judicial que determinava distância mínima de 100 metros.

Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado à cadeia pública, sem direito a fiança. A vítima, uma auxiliar de limpeza de 45 anos, segue sob proteção judicial.

Segundo a Polícia Militar, as ameaças começaram ainda durante o dia. À noite, o homem pulou o muro da residência e foi surpreendido dentro do imóvel pelo filho da vítima. Ao perceber que havia sido visto, ele tentou fugir, mas caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado por alguns instantes.