Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Jeriquara na sexta-feira, 1º, feriado nacional do Dia do Trabalho. O suspeito utilizou um objeto para ameaçar a vítima - e foi localizado, detido e encaminhado à Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.
A viatura foi acionada após denúncia de violência doméstica no município. No local, os policiais militares constataram que o indivíduo havia usado um machado como instrumento de intimidação contra a vítima. A equipe prendeu o suspeito em flagrante e apreendeu o objeto utilizado na ameaça.
Após o atendimento em Jeriquara, o caso foi apresentado no plantão policial de Franca. O delegado plantonista tomou ciência dos fatos e deu continuidade aos procedimentos legais cabíveis.
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