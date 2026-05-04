04 de maio de 2026
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JERIQUARA

Homem é preso em flagrante por violência doméstica com machado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PM
Machado apreendido pela PM
Machado apreendido pela PM

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Jeriquara na sexta-feira, 1º, feriado nacional do Dia do Trabalho. O suspeito utilizou um objeto para ameaçar a vítima - e foi localizado, detido e encaminhado à Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

A viatura foi acionada após denúncia de violência doméstica no município. No local, os policiais militares constataram que o indivíduo havia usado um machado como instrumento de intimidação contra a vítima. A equipe prendeu o suspeito em flagrante e apreendeu o objeto utilizado na ameaça.

Após o atendimento em Jeriquara, o caso foi apresentado no plantão policial de Franca. O delegado plantonista tomou ciência dos fatos e deu continuidade aos procedimentos legais cabíveis.

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